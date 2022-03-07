Предназначавшиеся для украинских женщин тюльпаны продадут в Эстонии
Тысячи тюльпанов, которые были заказаны к 8 марта для продажи в Украине, из-за войны будут реализованы в Эстонии.
Обычно в эстонских магазинах продаются голландские или местные тюльпаны, но в этом году ассортимент пополнится польскими цветами, которые своим женщинами должны были подарить мужчины из Киева или Одессы, пишет ERR.
Когда в ночь на 24 февраля началась войны, украинка Кристина Дидук выбирала тюльпаны, заказанные к женскому дню в Польше. Одна партия предназначенных для 8 марта цветов уже прибыла в Украину за несколько дней до этого, а второй заказ находился в процессе комплектации в Польше и его нужно было спасать. Поставщик пошел Кристине навстречу и заметил цветы на новые, чтобы у продавца было время найти запасной вариант.
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