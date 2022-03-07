Предназначавшиеся для украинских женщин тюльпаны продадут в Эстонии

Обычно в эстонских магазинах продаются голландские или местные тюльпаны, но в этом году ассортимент пополнится польскими цветами, которые своим женщинами должны были подарить мужчины из Киева или Одессы, пишет ERR .

Когда в ночь на 24 февраля началась войны, украинка Кристина Дидук выбирала тюльпаны, заказанные к женскому дню в Польше. Одна партия предназначенных для 8 марта цветов уже прибыла в Украину за несколько дней до этого, а второй заказ находился в процессе комплектации в Польше и его нужно было спасать. Поставщик пошел Кристине навстречу и заметил цветы на новые, чтобы у продавца было время найти запасной вариант.