ГРАФИКИ | За год цены выросли на 12%

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в феврале повысился по сравнению с январем на 1,5% и по сравнению с февралем 2021 года — на 12,0%. Товары были дороже по сравнению с февралем прошлого года на 10,7% и услуги — на 14,5%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с февралем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем — они составили более трети от общего повышения индекса. Поступившее в дома электричество было дороже на 39,4%, теплоэнергия (отопление) — на 27,1% и сетевой газ — на 84,9%. ”Изменения цен на продукты питания и безалкогольные напитки составили почти четверть от общего повышения индекса и еще пятую часть — транспорт”, — сказала Трасанов. Бензин был дороже на 26,3% и дизельное топливо — на 27,1%. Из продуктов питания в сравнении с февралем прошлого года более всего подорожал картофель (на 122%), свежие овощи (на 45,4%), свежая рыба (на 42%), прочие растительные масла (на 26,7%) и маложирное молоко (на 22,6%)”, — сказала Трасанов.

В сравнении с январем на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание на 3,7% продуктов питания и безалкогольных напитков. За месяц цена на бензин выросла на 5,7% и дизельное топливо — на 7,1%. Поступившее в дома электричество подешевело на 5,2%. Отопление было на 10,8% дешевле в связи с решением Правительства ЭР в феврале и марте компенсировать бытовым потребителям 65% той части счета за централизованное теплоснабжение, которая превышает уровень цены за единицу в октябре 2021 года.