Эстонию посетил высший военачальник вооруженных сил США

”В последние дни все наши совещания были сосредоточены на обсуждении оказания наиболее эффективной помощи Украине и прекращения необоснованной агрессии России против этой страны”, — отметил командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем, добавив, что несмотря на то, что степень военной угрозы Эстонии остается незначительной, союзники пристально следят за ситуацией и они готовы прийти на помощь, если потребуется.

В свою очередь генерал Милли не только провел встречу с руководством Сил обороны, но и пообщался со служащими на авиабазе Эмари военнослужащими США.

Эстонские вооруженные силы поддержали Украину поставками ракет для противотанковых комплексов Javelin, 122-мм гаубицами, противотанковыми минами, боеприпасами и рационами питания. Эстония продолжит оказание военной помощи Украине, она в том числе предполагает передачу летальных вооружений.

На прошлой неделе командующий Силами обороны провел встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, верховным главнокомандующим силами союзников в Европе генералом Тодом Дэниелом Уолтерсом (Tod D. Wolters), председателем военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром (Rob Bauer), а также представителями многонационального корпуса НАТО ”Северо-Восток”, многонациональной дивизии НАТО ”Север” и командующим вооруженными силами Латвии.

24 февраля Российская Федерация начала полномасштабное вторжение на Украину — данная ничем не оправданная агрессия против другого суверенного государства является грубым нарушением международного права. В тот же день союзники договорились о превентивных мерах, которые были выражены активацией оборонительных планов НАТО.

США и НАТО предприняли шаги по укреплению региона Балтийского моря. Например, в целях сдерживания США перебросили в Польшу и страны Балтии истребители пятого поколения F-35, ударные вертолеты AH-64 и сухопутное подразделение численностью около 800 человек.

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