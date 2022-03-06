ГРАФИК | В понедельник электричество на бирже подорожает на 85%

Дороже всего — около 500 евро — электричество будет стоить c 8 до 10 утра, свидетельствуют данные Nord Pool.

Минимальным тариф будет с 3-х до 4-х ночи, когда цена составит 50,06 евро за мегаватт-час.

По сравнению с воскресеньем, когда среднесуточная цена составила 112,29 евро, электричество 7 марта подорожает на 85%.

В Латвии и Литве средний биржевой тариф в понедельник будет таким же, как в Эстонии, а в Финляндии электричество будет дешевле — 180,35 евро за мегаватт-час.