Экономика
06.03.2022, 17:50

ГРАФИК | В понедельник электричество на бирже подорожает на 85%

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Foto: Argo Ingver

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в понедельник составит 206,84 евро за мегаватт-час, пишет RusERR.

Дороже всего — около 500 евро — электричество будет стоить c 8 до 10 утра, свидетельствуют данные Nord Pool.

Минимальным тариф будет с 3-х до 4-х ночи, когда цена составит 50,06 евро за мегаватт-час.

По сравнению с воскресеньем, когда среднесуточная цена составила 112,29 евро, электричество 7 марта подорожает на 85%.

В Латвии и Литве средний биржевой тариф в понедельник будет таким же, как в Эстонии, а в Финляндии электричество будет дешевле — 180,35 евро за мегаватт-час.

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