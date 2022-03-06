ВИДЕО | Мартин Херем: Россия не умеет руководить своими наступательными группами, или у нее это до сих пор не получалось

Председатель объединенного комитета руководителей штабов США генерал Марк Милли, выступая на пресс-конференции, подчеркнул, что президент США Джо Байден ясно дал понять России, что Соединенные Штаты будут защищать каждое государство, входящее в НАТО. "Сейчас ничто не говорит о том, что Россия планирует напасть на Эстонию или другие Балтийские страны, однако вместе со своими военными мы хотим дать России четкий сигнал, что мы будем готовы к защите сразу же, как только это окажется необходимым".

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем рассказал, что обсудил с генералом Милли действия на случай, если опасность будет угрожать нашему региону — что будет делать в таком случае Эстония и какова будет роль США и НАТО. "Не важно, как закончится война в Украине, со стороны России все равно будет исходить опасность", — отметил генерал-лейтенант.

Милли и Херем отметили, что на основании длящейся десять дней войны сложно делать выводы о том, как действовать, если Россия, например, решит напасть на страны Балтии. По словам Милли, война в Украине подтвердила, что желание защищать свою землю и способность это делать очень важны.

"Мы не знаем еще многих деталей, и поэтому мы можем делать лишь предварительные выводы, однако в одной вещи мы можем быть уверены: у Украины очень сильное желание защитить себя. Значительный перевес в огневой силе и в воздухе не дал России какие-либо фактические преимущества. И оказалось, что Россия не умеет руководить теми подразделениями, из которых были составлены боевые группы, или у нее до сих пор не получилось это сделать".

Милли также посетил в субботу Латвию, чтобы подтвердить поддержку Соединенных Штатов во времена, когда Россия продолжает свое нападение на Украину.