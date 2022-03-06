Прокуратура обжаловала решение окружного суда по делу о ДТП на Лаагна теэ(1)
Окружной прокурор Диана Хелила обратилась в Государственный суд с кассацией, настаивая на вынесении нового решения по делу о ДТП на Лаагна теэ в столичном районе Ласнамяэ, пишет RusERR.
"В кассационной жалобе прокурор просит отменить приговор Харьюского уездного суда от 24 мая 2021 года и решение Таллиннского окружного суда от 26 января 2022 года в отношении Вячеслава Калашникова и вынести новое решение, не прибегая к сбору дополнительных доказательств. В качестве альтернативы прокурор требует исполнения решения Харьюского уездного суда от 24 мая 2021 года", — сообщили корреспонденту rus.err.ee в окружном суде суть жалобы Пыхьяской окружной прокуратуры.
Ранее кассации в Госсуд подали адвокат второго обвиняемого Исы Халилова и представитель потерпевших.
По состоянию на 6 марта Государственный суд не занял позицию по поступившим кассационным жалобам.