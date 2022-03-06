ЧП и криминал
06.03.2022, 13:19

Прокуратура обжаловала решение окружного суда по делу о ДТП на Лаагна теэ

 (1)
Foto: Rauno Volmar

Окружной прокурор Диана Хелила обратилась в Государственный суд с кассацией, настаивая на вынесении нового решения по делу о ДТП на Лаагна теэ в столичном районе Ласнамяэ, пишет RusERR.

"В кассационной жалобе прокурор просит отменить приговор Харьюского уездного суда от 24 мая 2021 года и решение Таллиннского окружного суда от 26 января 2022 года в отношении Вячеслава Калашникова и вынести новое решение, не прибегая к сбору дополнительных доказательств. В качестве альтернативы прокурор требует исполнения решения Харьюского уездного суда от 24 мая 2021 года", — сообщили корреспонденту rus.err.ee в окружном суде суть жалобы Пыхьяской окружной прокуратуры.

Ранее кассации в Госсуд подали адвокат второго обвиняемого Исы Халилова и представитель потерпевших.

По состоянию на 6 марта Государственный суд не занял позицию по поступившим кассационным жалобам.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии