Прокуратура обжаловала решение окружного суда по делу о ДТП на Лаагна теэ

"В кассационной жалобе прокурор просит отменить приговор Харьюского уездного суда от 24 мая 2021 года и решение Таллиннского окружного суда от 26 января 2022 года в отношении Вячеслава Калашникова и вынести новое решение, не прибегая к сбору дополнительных доказательств. В качестве альтернативы прокурор требует исполнения решения Харьюского уездного суда от 24 мая 2021 года", — сообщили корреспонденту rus.err.ee в окружном суде суть жалобы Пыхьяской окружной прокуратуры.