06.03.2022, 12:32
При пожаре в жилом доме погибла пожилая женщина
Foto: Kenno Soo
Центр тревоги сегодня рано утром в 5:42 получил сообщение, что на острове Рухну открытым пламенем горит одноэтажный деревянный дом.
Прибывшие на место происшествия спасатели спасательной команды Рухну сразу начали работы по тушению и в то же время нашли поблизости от здания тело владелицы дома, пожилой женщины, с ожогами.
Пожар потушили в 7:54, здание было полностью уничтожено огнем. Датчик дыма спасатели ранее устанавливали в здании. Дальнейшее следствие выяснит, имелся ли датчик в здании в момент начала пожара. Также расследуются причины возникновения пожара.