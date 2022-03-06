ФОТО | "На российской стороне спросили, когда обратно. Обычно не задавали этот вопрос". Что происходит на Нарвской границе
Рассказываем, что увидел корреспондент RusDelfi, проведя два часа 5 марта у выхода с погранпункта в Нарве.
5 марта границу пересекает по-прежнему много нарвитян, которые по своим личным делам ходили в Ивангород или Кингисепп. Одна семейная пара ездила в Санкт-Петербург навещать друзей и родственников. Екатерина, например, ходила в Ивангород получать мамины блокадные деньги, заодно купила продукты.
– У меня здесь второй дом, раза два в неделю хожу, — рассказывает Елена.
Евгений — местный, в России у него жена и дети, а здесь — родители. Вместе пока жить не получается, приходится ходить туда-сюда. У Веры в России живет подруга. К ней она ходит часто. Сегодня заодно купила подарки себе и родным, опять же в аптеку зашла. Пенсионер Валерий отправлял посылки, он их называет гуманитарной помощью, родственникам в Россию. И по просьбам знакомых тоже купил кое-что из продуктов.
– У меня эстонское гражданство, но живу в России, сейчас по личным делам пришел, — почти скороговоркой произнес Сергей в ответ на вопрос о цели прибытия в Эстонию и быстро зашагал по Петровской площади. За ним также почти пробежали несколько мужчин, все приехали по личным делам.
И таких историй: родня, друзья, подарки к празднику, здесь недвижимость, живу на два дома — сегодня очень много.
Скоро 8 марта
Перед праздниками, а в России четыре выходных дня, приехали желающие отдохнуть. Например, Евгений и Екатерина, чтобы навестить друзей. Елена — к родственникам. А у Ильи недвижимость здесь, будет заниматься ремонтом пока праздники.
Денис с женой приехал на автобусе, стоит курит:
– Фины дают визы, но без прививки не пускают, действуют ковидные ограничения, а в Эстонию можно по Спутнику заехать. Не был здесь три года, вот приехали, хотя бы здесь отдохнем, а то все же теперь закрыто. Но уже устали, на границе четыре часа простояли, два — на российской и потом еще два на эстонской. С нами ехали пятеро украинцев. Долго с ними что-то решалось, а что именно — не слышал. Пока они там.
Денис махнул в сторону границы, докурил, они ушли.
Александр тоже из России, ехал на машине до Нарвы, рассказывает, что тоже долго переезжал границу. Два часа стоял на подъезде к ней. На российской его спросили, когда он планирует обратно. Обычно не задавали этот вопрос. Но значит ли это что-то или нет — не ясно.
– Мы уже паникуем из-за всего, из-за одного только вида росгвардейцев теперь нехорошо становится.
Любовь, путешествия и спорт
Вышла женщина, улыбается, даже сияет. На встречу ей бежит такой же радостный мужчина. Пока садились в машину, сказала, что она Рената из России, а мужчина — ее парень, они подают заявление.
Трое подростков и женщина едут транзитом через Эстонию. Говорить им некогда, нужно в аэропорт. Они из Израиля. За ними вышла еще одна небольшая компания с чемоданами, тоже — в Израиль.
Оля с небольшим рюкзачком прибежала в Нарву по работе буквально на час. За ней тут же приехала машина.
И вновь влюбленная пара. Молодой человек минут двадцать стоял в стороне, пока ждал. Когда вышла она, наверное, почти столько же простояли в обнимку.
Наташа — студентка из Латвии, училась в Санкт-Петербурге. Выходит с чемоданами навстречу родителям.
– Проблемы с финансированием обучения, мы забираем ребенка, — говорит ее мама.
Выходят двое высоченных парней. За ними — еще один. Оказывается, спортсмены.
– Поедем сейчас играть в Силламяэ против таллиннского ”Космоса”.
Дмитрий, Геннадий и Николай — игроки высшей лиги Эстонии по футзалу. В их команде есть украинцы и эстонцы. А за Таллинн, к слову, играют венесуэльцы.
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