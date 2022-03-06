ФОТО | "На российской стороне спросили, когда обратно. Обычно не задавали этот вопрос". Что происходит на Нарвской границе

5 марта границу пересекает по-прежнему много нарвитян, которые по своим личным делам ходили в Ивангород или Кингисепп. Одна семейная пара ездила в Санкт-Петербург навещать друзей и родственников. Екатерина, например, ходила в Ивангород получать мамины блокадные деньги, заодно купила продукты.

– У меня здесь второй дом, раза два в неделю хожу, — рассказывает Елена.

Евгений — местный, в России у него жена и дети, а здесь — родители. Вместе пока жить не получается, приходится ходить туда-сюда. У Веры в России живет подруга. К ней она ходит часто. Сегодня заодно купила подарки себе и родным, опять же в аптеку зашла. Пенсионер Валерий отправлял посылки, он их называет гуманитарной помощью, родственникам в Россию. И по просьбам знакомых тоже купил кое-что из продуктов.

– У меня эстонское гражданство, но живу в России, сейчас по личным делам пришел, — почти скороговоркой произнес Сергей в ответ на вопрос о цели прибытия в Эстонию и быстро зашагал по Петровской площади. За ним также почти пробежали несколько мужчин, все приехали по личным делам.

И таких историй: родня, друзья, подарки к празднику, здесь недвижимость, живу на два дома — сегодня очень много.

Скоро 8 марта

Перед праздниками, а в России четыре выходных дня, приехали желающие отдохнуть. Например, Евгений и Екатерина, чтобы навестить друзей. Елена — к родственникам. А у Ильи недвижимость здесь, будет заниматься ремонтом пока праздники.

Денис с женой приехал на автобусе, стоит курит:

– Фины дают визы, но без прививки не пускают, действуют ковидные ограничения, а в Эстонию можно по Спутнику заехать. Не был здесь три года, вот приехали, хотя бы здесь отдохнем, а то все же теперь закрыто. Но уже устали, на границе четыре часа простояли, два — на российской и потом еще два на эстонской. С нами ехали пятеро украинцев. Долго с ними что-то решалось, а что именно — не слышал. Пока они там.

Денис махнул в сторону границы, докурил, они ушли.