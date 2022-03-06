МИД Эстонии обновил предупреждения о поездках в Россию и Беларусь

МИД напоминает, что в связи с военными действиями России рекомендуется без крайней необходимости не выезжать в Россию и Беларусь.

Полностью следует избегать поездок в районы, граничащие с Украиной и Беларусью. Граждан Эстонии, находящихся в России и Беларуси, просят взвесить свою необходимость нахождения в стране и по возможности вернуться в Эстонию.

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