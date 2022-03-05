Сине-желтые наклейки и лучшие полки. Как эстонские магазины привлекают внимание к украинским товарам?

Некоторые магазины Selver уже несколько дней размещают украинские товары на самых видных полках, чтобы привлечь к ним внимание. ”Мы увидели, сколько людей приняло участие в благотворительной акции Красного Креста в магазинах Selver и пожертвовали вещи. У людей есть очень большое желание помочь и как-то поучаствовать. Маркируя украинские продукты, мы можем облегчить людям жизнь”, — объясняет Риво Вески, менеджер по коммуникациям сети Selver. ”Мы уже думали об этом в первые дни войны, но, к сожалению, это не может быть сделано в одночасье в большой сети магазинов”.

Мартин Мийдо, руководитель отдела коммуникаций Coop, говорит, что в некоторых ​​магазинах Coop уже начали маркировать украинские продукты сине-желтой наклейкой.