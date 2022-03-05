Экономика
05.03.2022, 21:05

Сине-желтые наклейки и лучшие полки. Как эстонские магазины привлекают внимание к украинским товарам?

 
Кертту Янезе
Кертту Янезе kerttu.janese@perejakodu.ee
На обед у семьи музыканта Руслана Трочинского - картофельные лодочки, которые маленькому Русе в детстве готовила бабушка с Украины. А к ним - улов украинских деликатесов из эстонского магазина
На обед у семьи музыканта Руслана Трочинского - картофельные лодочки, которые маленькому Русе в детстве готовила бабушка с Украины. А к ним - улов украинских деликатесов из эстонского магазина
ФОТО: Jaanus Lensment
На выходных в эстонских магазинах на ценниках появятся специальные обозначения, которые помогут покупателям идентифицировать продукты питания, произведенные в Украине.

Некоторые магазины Selver уже несколько дней размещают украинские товары на самых видных полках, чтобы привлечь к ним внимание. ”Мы увидели, сколько людей приняло участие в благотворительной акции Красного Креста в магазинах Selver и пожертвовали вещи. У людей есть очень большое желание помочь и как-то поучаствовать. Маркируя украинские продукты, мы можем облегчить людям жизнь”, — объясняет Риво Вески, менеджер по коммуникациям сети Selver. ”Мы уже думали об этом в первые дни войны, но, к сожалению, это не может быть сделано в одночасье в большой сети магазинов”.

Мартин Мийдо, руководитель отдела коммуникаций Coop, говорит, что в некоторых ​​магазинах Coop уже начали маркировать украинские продукты сине-желтой наклейкой.

RusDelfi
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