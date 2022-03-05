Сегодня на праздновании Масленицы в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне можно пожертвовать вещи военным беженцам
Пыхья-Таллинн
В субботу, 5 марта во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна на зимнем фестивале отметят Масленицу. Гостей ждет ярмарка, концерт и масленичные обычаи. Также можно будет передать пожертвования для военных беженцев.
"В разных культурах торжества по окончанию зимы символизируют прощание со всем плохим и весеннюю надежду. Приглашаем пыхья-таллиннцев на фестиваль, чтобы проводить зиму и помочь вынужденным бежать от войны", — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
По словам старейшины района, весну встретят богатой программой — настроение будут создавать ярмарка, концерт, традиционные угощения и давние обычаи, такие как хороводы и сжигание чучела. "О музыкальной программе позаботятся коллективы Международного объединения национально-культурных обществ "Лира", а день завершит концерт Артема Савицкого", — добавила Пихлап.
На проводах зимы будут собираться пожертвования военным беженцам. Просят приносить только гигиенические товары — прокладки, зубную пасту и щетки, влажные салфетки, средства для дезинфекции, подрузники (для детей и взрослых) и т.п. Денежные пожертвования можно передать через Красный Крест Эстонии: https://redcross.ee/anneta/ukraina/
Ярмарка во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13) открыта в субботу, 5 марта с 12 до 18 часов. Концерт начнется в 15 часов. Выступят Коллективы Международного объединения национально-культурных обществ "Лира": славянский ансамбль "Горлица", славянский ансамбль "Акрида" вокальная студия De light и ансамбль "Крапива". С детьми будет играть Teater 316. Во время концерта будет сожжено чучело Масленицы, программу завершит Артем Савицкий. Ведущий — Эркки Сарапуу.
Ласнамяэ
”Приглашаю жителей Ласнамяэ отметить сегодня Масленицу в парке Паэ, а также сделать доброе дело и помочь оказавшимся в беде людям. Бегущие от войны люди из Украины прибывают в Эстонию, и мы должны им помочь. Каждый сможет внести свой вклад и пожертвовать одежду и другие предметы, которые мы затем передадим военным беженцам”, — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Сейчас Таллинн занимается активной подготовкой к приему военных беженцев, несколько дней в городе действует центр приема военных беженцев, где осуществляется первичное определение потребностей прибывших в помощи, и предоставляются услуги первой необходимости. Многие оказываются в Эстонии с минимальным запасом вещей и поэтому нуждаются прежде всего в одежде и обуви. На месте можно будет также пожертвовать деньги, которые будут переданы занимающимся нуждающимися в помощи огрганизациям.
В ходе Ласнамяэской масленицы жители Таллинна смогут передать новые и находящиеся в хорошем состоянии вещи в палатку управы района Ласнамяэ. Собранные на мероприятии вещи пройдут сортировку и будут переданы прибывающим в Таллинн беженцам.
В Ласнамяэ празднование Масленицы начнется сегодня, 5 марта, в 14 часов и продлится до 17 часов. На месте можно будет отведать масленичные блюда, также гостей мероприятия ждут выступления народных ансамблей и возможность принять участия в различных играх. Все мероприятия будут проходить под открытым воздухом, за зданием управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).
Гостей просят по возможности добираться на место пешком или на общественном транспорте, поскольку количество парковочных мест ограничено. Парковка около здания управы закрыта, при необходимости можно оставить машину на парковке Куму.