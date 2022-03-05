Сегодня на праздновании Масленицы в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне можно пожертвовать вещи военным беженцам

Пыхья-Таллинн

В субботу, 5 марта во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна на зимнем фестивале отметят Масленицу. Гостей ждет ярмарка, концерт и масленичные обычаи. Также можно будет передать пожертвования для военных беженцев.

"В разных культурах торжества по окончанию зимы символизируют прощание со всем плохим и весеннюю надежду. Приглашаем пыхья-таллиннцев на фестиваль, чтобы проводить зиму и помочь вынужденным бежать от войны", — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

По словам старейшины района, весну встретят богатой программой — настроение будут создавать ярмарка, концерт, традиционные угощения и давние обычаи, такие как хороводы и сжигание чучела. "О музыкальной программе позаботятся коллективы Международного объединения национально-культурных обществ "Лира", а день завершит концерт Артема Савицкого", — добавила Пихлап.

На проводах зимы будут собираться пожертвования военным беженцам. Просят приносить только гигиенические товары — прокладки, зубную пасту и щетки, влажные салфетки, средства для дезинфекции, подрузники (для детей и взрослых) и т.п. Денежные пожертвования можно передать через Красный Крест Эстонии: https://redcross.ee/anneta/ukraina/

Ярмарка во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13) открыта в субботу, 5 марта с 12 до 18 часов. Концерт начнется в 15 часов. Выступят Коллективы Международного объединения национально-культурных обществ "Лира": славянский ансамбль "Горлица", славянский ансамбль "Акрида" вокальная студия De light и ансамбль "Крапива". С детьми будет играть Teater 316. Во время концерта будет сожжено чучело Масленицы, программу завершит Артем Савицкий. Ведущий — Эркки Сарапуу.

Ласнамяэ