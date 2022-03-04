Завтра на зимнем фестивале в Пыхья-Таллинне будет сбор помощи для беженцев

“В разных культурах торжества по окончанию зимы символизируют прощание со всем плохим и весеннюю надежду. Приглашаем пыхья-таллиннцев на фестиваль, чтобы проводить зиму и помочь вынужденным бежать от войны”, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

По словам старейшины района, весну встретят богатой программой - настроение будут создавать ярмарка, концерт, традиционные угощения и давние обычаи, такие как хороводы и сжигание чучела. “О музыкальной программе позаботятся коллективы Международного объединения национально-культурных обществ “Лира”, а день завершит концерт Артема Савицкого”, - добавила Пихлап.

На проводах зимы будут собираться пожертвования военным беженцам. Просят приносить только гигиенические товары - прокладки, зубную пасту и щетки, влажные салфетки, средства для дезинфекции, подрузники (для детей и взрослых) и т.п. Денежные пожертвования можно передать через Красный Крест Эстонии.