ФОТО | Злоумышленник разбил окно посольства России в Таллинне

"Ожидаем, что эстонская сторона примет необходимые меры по обеспечению безопасности и нормального функционирования российского диппредставительства в Таллине, как это предусмотрено Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г., а виновный в содеянном будет привлечён к ответственности и наказан в соответствии с законодательством Эстонской Республики", — сказано в сообщении.