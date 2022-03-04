ЧП и криминал
04.03.2022, 18:31

ФОТО | Злоумышленник разбил окно посольства России в Таллинне

 
ФОТО: Посольство РФ в Таллинне

В четверг вечером в здании посольства России в Эстонии злоумышленник разбил стекло, сообщило в социальных сетях посольство.

По сообщению посольства, действиями злоумышленника был поврежден исторический витраж и причинен материальный ущерб.

"Полиция задержала виновного. Видеозапись об инциденте передана в правоохранительные органы" — передает пресс-служба посольства.

"Ожидаем, что эстонская сторона примет необходимые меры по обеспечению безопасности и нормального функционирования российского диппредставительства в Таллине, как это предусмотрено Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г., а виновный в содеянном будет привлечён к ответственности и наказан в соответствии с законодательством Эстонской Республики", — сказано в сообщении.

RusDelfi
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