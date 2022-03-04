Закон о кибербезопасности устанавливает для семейных врачей новые обязательства

Закон о кибербезопасности был принят в 2018 году, и с января этого года вступило в силу требование, которое обязывает теперь и семейных врачей выполнять более конкретные требования в части кибербезопасности. По словам заведующего отделом надзора ДГИ Ильмара Тоома, речь не идет о совершенно новом требовании, которое семейные врачи ранее не должны были выполнять в обязательном порядке. ”Требования общего постановления о защите личных данных семейные врачи должны были выполнять уже с 25 мая 2018 года. Согласно этим принципам, семейные врачи должны защищать обрабатываемые в рамках их услуги личные данные и использовать соответствующие меры, чтобы обеспечить конфиденциальность, целостность и функционирование обрабатываемых систем. Таким образом, уже несколько лет предлагающие общую врачебную помощь предприятия должны убеждаться в том, что обработка данных пациентов является правильной и правомочной”, — сказал Тоом.

Тоом добавил, что вступление в силу новых требований дает центрам семейных врачей более конкретный обзор дел, которые должны быть в порядке или выполнены. ”Цель введения предусмотренных Законом о кибербезопасности требований заключается в том, чтобы обеспечить эффективную и надежную защиту личных и медицинских данных людей, исходя из функционирования, целостности, а также конфиденциальности . Согласно вступившим в силу требованиям, семейный врач должен понимать, какие связанные с кибербезопасностью риски могут повлиять на услугу врачебной помощи”, — отметил Тоом.

Он добавил, что после этого следует составить соответствующий анализ риска. ”Для этого конкретный центр семейного врача должен иметь полный обзор своих критических действий, связанных с ними важных систем и программ, а также того, кто и как ими пользуется. Данные о здоровье всегда деликатные, поэтому должно быть ясно, какие люди и при помощи каких программ их обрабатывают”, — сказал Ильмар Тоом.