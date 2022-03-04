Коронавируса в сточных водах стало меньше. В Ида-Вирумаа ситуация хуже

На этой неделе самый высокий уровень вируса был зафиксирован в Ида-Вирумаа ( Йыхви , Ахтме и Силламяэ ), а также в Кехра в Харьюмаа .

При этом, несмотря на то, что заболеваемость в последние семь дней имела тенденцию к снижению, говорить о стабилизации ситуации преждевременно, поскольку во время праздников количество тестов было меньше.