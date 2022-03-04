Юри Ратас: "Язык, на котором человек говорит, не делает его насильником или убийцей"

Ратас утром принял участие в онлайн-встрече спикеров парламентов Северных и Балтийских стран (NB8) по Украине. Днем встретился в Нарвском колледже с журналистами и представителями Украины в Нарве. Затем посетил границу, побывал в Силламяэ и затем в Раквере, чтобы посмотреть, как открывается центр по приему беженцев.

На встрече с журналистами в Нарве спикер эстонского парламента неоднократно повторил, что война с Украиной — это не война русских людей, а вина российской власти.

”Ясно, что решения пришли из головы Путина, из Кремля, — подчеркнул Ратас. — Язык, на котором человек говорит, не делает его насильником или убийцей. Поэтому я созываю политиков говорить об этом с людьми в Пярну, в Тарту, в Таллинне и здесь в Нарве. Люди, которые живут в Эстонии, все важны. Очень нужно в нынешнее время между эстоноземельцами сохранять мир, чтобы не было вражды между собой”.

Юри Ратас также призвал русскоязычных эстонцев не паниковать, а пользоваться достоверными источниками информации. Сообщения, что у русскоязычных людей отнимают виды на жительство или разрешения на работу — это всё ложная информация. ”У тех, кто ведет себя законно, не должно быть никакого страха”, — сказал Ратас.

Санкции должны стать сильнее

Спикер эстонского парламента рассказал журналистам, что внес предложение исключить Россию из всех международных и европейских организаций и обществ. ”Всем ясно, что дальше надо идти более сильными санкциями”, — отметил Ратас. И добавил: ”Мы должны понимать, что Украина сейчас не только свою родину защищает, а стоит за свободу всей Европы. Я информировал представителей Европы, что Эстония поддерживает принятие Украины в Европейский Союз”. У Эстонии, по словам Ратаса, нет прямой военной опасности. Но сейчас важно поддержать независимость Украины, как когда-то мы поддержали независимость Эстонии.

Эстония готова дать помощь беженцам с Украины