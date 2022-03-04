Эстония отправила Украине лекарства и медицинские принадлежности

Эстонское государство координирует медицинскую помощь Украине соответственно списку, полученному через Европейскую комиссию и созданное недавнов в ЕС Управление по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (Health Emergency Preparedness and Response Authority, HERA).

Эта помощь доставляется в Украину министерством иностранных дел и Минобороны, сообщила пресс-секретарь Минсоцдел Эстонии Эва Лехтла.

Минсоцдел помогло эстонскому оптовому продавцу медикаментов — фирме Magnum — скомплектовать партию медицинской помощи. Свой вклад внесли также компания оптовой торговли Tamro и медицинская фирма Takeda.

"При составлении списка лекарств, которые жертвуются в помощь Украине, оптовые продавцы исходили из принципа, чтобы медикаментов оставалось в необходимом количестве на складах и для жителей Эстонии", — заверила Лехтла.

Картографированием и организацией отправки гуманитарной помощи в Украину занимаются различные некоммерческие объединения (MTÜ), координирует работу МИД Эстонии.

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