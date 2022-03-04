ВИДЕО | Силовики о развитии ситуации в сфере безопасности: провоцирующее поведение в Эстонии недопустимо. Ситуация в Украине будет с каждым днем ухудшаться
Эльмар Вахер:
С 25 февраля в Эстонию могут в безвизовом порядке приехать все граждане Украины. В качестве документа подходят также водительские права или свидетельство о рождении. В Эстонию могут въехать также дети граждан, их родители и сопровождающие, у который какое-либо другое гражданство. Здесь мы делаем исключение, чтобы семьи могли быть вместе.
Если люди хотят работать, то у них есть на это право. Нужно зарегистрировать свою краткосрочную работу.
Также могут здесь продолжать находиться украинцы, у которых основание для пребывания истекло или заканчивается.
Пару слов об общественном порядке. Жить в Эстонии безопасносно, мы больше обращаем внимание на провоцирующее поведение и символику. К примеру, машина с символикой в виде буквы "Z" будет остановлена. Мы взяли под охрану посольства Украины и России.
Обращаем повышенное внимание на общественные акции. Обращаем внимание на государственные визиты, например, приезд генсека НАТО.
Призываю всех к спокойствию. Если заметите чего-то, что можно расценить как провоцирующее или незаконное, сообщайте по телефону 112.
Вейко-Велло Пальм:
Начну с того, что рекомендую следить за всеми интервью и выступлениями на телеканалах, которые дают и делают специалисты Сил обороны. Мы стремимся к тому, чтобы круг профессионалов был широк, чтобы жители могли получать разнообразную информацию о том, что происходит здесь и в Украине. Наш месседж на протяжении нескольких недель остается одним и тем же, он не меняется - прямой военной опасности для Эстонии сейчас нет. Такой пустоты, которая царит за восточной границей, мы не видели 30 лет.
Чем занимаются эстонские Силы обороны? Во-первых, помощью Украине. Пытаемся вместе с союзниками направить туда военные средства, летальное оружие, чтобы поддержать украинскую оборону. Это очень важно. Во-вторых, вместе с НАТО мы повышаем нашу обороноспособность, активируем управленческие структуры, уточняем вместе с союзниками свои действия, чтобы, если ситуация будет меняться, союзники смогли быстрее прийти нам на помощь и мы смогли бы поддержать союзников в случае необходимости. В-третьих, сотрудничаем с органами внутренней безопасности.
Несколько слов об Украине. Как уже говорилось нашими специалистами, молниеносная война провалилась. Они от этого отказались. Причин провала несколько. Это недостаточное снабжение, влияние санкций. Их арсеналы пусты и явно уступают западным. У них нет и другого - достаточно квалифицированных командиров и штабов.
Последние 24 часа в плане действий в Украине были скорее спокойными. Кажется, Россия перегруппировывает силы, и, по нашей оценке, у них есть в запасе еще по меньшей мере один ход. Манера и тактика Российской Федерации не преподнесли для Сил обороны Эстонии сюрпризов. Мы всё время были сфокусированы на Вооруженных Силах России.
Мы относительно точно знаем, каковы границы возможностей России, Они перешли к масштабному вторжению, использованию массированного огня. Хотя украинская оборона отважна, Россия несет большие потери, тысячи человеческих жизней, но в ближайшие дни возрастут прежде всего число погибших гражданских лиц.
Я не могу утверждать, что вооруженные силы России ведут неизбирательный огонь по гражданским объектам, но их это не заботит. Их оружие недостаточно точное, они не беспокоятся о гражданских людях и объектах.
Хотя Украина очень достойно сопротивляется, у Российской федерации огромные вооруженные силы. Ситуация, с большой долей вероятности, будет с каждым днем ухудшаться - и не только для украинской армии, но и для украинского народа. Поэтому важно - независимо от развития событий - поддерживать Украину и сохранять единство.
Пальм ответил также на вопрос о военных поставках в Украину.
Мы находимся в контакте с украинцами. Заверяю, что мы не посылаем туда то, что им не нужно. То, что мы туда направляем - в случае Эстонии можно сказать на 100% - это то, что им нужно, и чего они просят. "Джавелины" (противотанковые комплексы - ред.) работают там очень хорошо, можем ими быть довольны. Украина воюет. Туда нельзя отправлять такие системы вооружения, которые требуют для освоения длительного времени. "Стингеры" и "Джавелины" им знакомы, их применение займет мало времени. Поэтому есть смысл их отправлять.
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