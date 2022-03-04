Умер эстонский и советский политик Бруно Саул

В 1966-1969 гг Саул был заместителем министра связи Эстонской ССР, в 1969–1975 гг — министром связи. В 1975–1983 гг заместителем председателя Совета Министров Эстонской ССР. С апреля 1983 по январь 1984 Саул занимал должность секретаря ЦК Коммунистической Партии Эстонии. С 1984 по 1988 был председателем Совета Министров Эстонской ССР.

В 1988–1990 гг Саул работал торговым представителем СССР в ГДР, затем в 1991–1992 гг был вице-президентом Тартуского Коммерческого банка. После 1992 года занимался бизнесом и преподавал в Международном университете социальных наук (LEX) (1995-1999). С 1998 по 2002 год был профессором Евроакадемии, с 2003 года был почетным профессором, руководил несколькими диссертациями с 2003 по 2011 год.