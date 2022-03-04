Русскоязычный Euronews теперь можно смотреть бесплатно в свободном вещании

Сейчас в свободном вещании в Эстонии представлены шесть бесплатных телеканалов, которые освещают украинский кризис на эстонском, русском и английском языках. Аудитория каналов свободного вещания, которые можно принимать с помощью антенны, достигает почти 180 000 человек.

Euronews на русском языке доступен в списке каналов открытого вещания под номером 10.

”Каналы свободного вещания можно смотреть по всей Эстонии, и цель Levira — вместе со своими партнерами доносить до зрителей новости на нескольких языках. В дополнение к национальным каналам вещания в форматах SD и HD (ETV, ETV2 и ETV+) в свободном вещании теперь представлены три бесплатных новостных канала. До появления русскоязычного Euronews в июне 2021 года в свободное вещание попал русскоязычный канал ”Настоящее время”, созданный радиостанциями ”Свободная Европа” и ”Голос Америки”, а в конце февраля и France 24”, — сказал директор Levira по технологии и ИТ Кристо Каасан.

С этой недели Эстонская телерадиовещательная корпорация также добавила ”Настоящее время” в ассортимент веб-каналов Jupiter, где канал можно смотреть независимо от местоположения по адресу https://jupiter.err.ee/otse/ext1. В подборку каналов Jupiter также входит украиноязычный прямой канал ICTV UA, доступный по адресу https://jupiter.err.ee/otse/eri.

Чтобы смотреть каналы свободного вещания, не требуется подписывать договор или подключаться к поставщику услуг. Для приема телевизионной картинки необходимы антенна и дигибокс, если необходимый тюнер не встроен непосредственно в телевизор. Levira также транслирует по воздуху десятки платных телеканалов, которые предлагает оператор Elisa.