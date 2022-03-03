Поездка на остров Аэгна скоро станет более приятной

”Мы планируем построить в порту Аэгна современный, удобный и экономный павильон ожидания, в котором будет открыто небольшое уютное кафе с террасой, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Остров Аэгна со своими пляжами, красивой природой и историческим наследием является одной из жемчужин Кесклинна, которую каждый год открывает для себя все больше людей. С летнего сезона на остров будет ходить более скоростное и вместительное судно, что сделает поездку для отдыха и осмотра достопримечательностей еще более удобной”.

Общая площадь павильона ожидания составит примерно 90м2. Около 50-60 м2 будет выделено для зала ожидания. Кафе займет площадь в 25-30 м2. При отделке павильона нужно будет использовать качественные и натуральные материалы, которые прослужат долго. При составлении эскиза необходимо будет продумать и дизайн территории перед входом в павильон, а также общие принципы озеленения. У велосипедистов и пешеходов должен быть удобный доступ к павильону. Также необходимо продумать утилизацию отходов.

Вся территория острова Аэгна включена в европейскую сеть находящихся под охраной зон Natura 2000. На острове растут несколько видов растений, находящихся под охраной. В рамках эскиза необходимо будет дать предварительную оценку влияния строительства на окружающую среду, а также дальнейшее влияние павильона после того, как он будет построен. Также необходимо составить примерный бюджет строительства здания.

Предложения можно делать до 25 марта 9.00. Подробная информация - здесь.