Зеленский: если Украина не выстоит, страны Балтии будут следующими

"Только не за 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее. Я ж сосед! Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори, чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы" — сказал украинский президент.