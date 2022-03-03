03.03.2022, 20:45
Зеленский: если Украина не выстоит, страны Балтии будут следующими
ФОТО: screenshot Facebook
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 3 марта призвал страны Запада увеличить военную помощь Украине. Он подчеркнул, что Россия может представлять угрозу и для некоторых других стран Европы.
Если Украина не выстоит, то, не дай Бог, Латвия, Литва, Эстония будут следующими. Поверьте мне", — заявил Зеленский.
Он вновь призвал Владимира Путина к прямым переговорам, ведь это "единственный способ остановить войну".
"Только не за 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее. Я ж сосед! Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори, чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы" — сказал украинский президент.