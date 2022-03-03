Город Таллинн поддерживает Украину и прекращает сотрудничество с Москвой и Санкт-Петербургом

Председатель горсобрания Евгений Осиновский сказал, что эти преступления против Украинского государства и народа не останутся без реакции в Таллинне и в других муниципалитетах Эстонии. ”Конечно, мы все должны быть солидарны с Украинским государством и народом Украины. Таллинн оказывает Украине поддержку в смягчении последствий гуманитарной катастрофы и готов поддержать свои города-побратимы Киев и Одессу в ликвидации последствий войны”.

Первые военные беженцы прибыли в Эстонию, в том числе, в Таллинн. Мы открыли для них приемный центр, оказываем им помощь в получении образования, а также необходимых социальных услуг”, — сказал председатель горсобрания. ”Мы также приняли решение о расторжении соглашений о сотрудничестве с Санкт-Петербургом и Москвой, а также о прекращении сотрудничества с другими муниципалитетами России. Немыслимо продолжать сотрудничество с официальными институциями Российского государства на прежних основаниях, когда Россия ведет войну против соседнего государства”.

Заявление горсобрания было окончательно сформулировано сегодня в результате общей работы редакционного комитета.

Заявление Таллиннского горсобрания в связи с агрессией России против Украины

Город Таллинн резко осуждает совершенное при содействии Беларуси военное вторжение Российской Федерации в Украину и незаконное признание оккупированных территорий. Начатые Россией масштабные военные действия в Украине являются преступлением против мира и противоречат правам человека, международным соглашениям и хартии ООН. Мы поддерживаем и будем поддерживать право народа Украины самим по своей доброй воле определять свое будущее.