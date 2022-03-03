В Эстонию нанесет визит премьер-министр Финляндии

Кроме того, будут обсуждаться двухсторонние отношения и только что составленный третий рапорт о будущем сотрудничестве между Эстонией и Финляндией. Авторы рапорта Яак Аавиксоо и Анне-Мари Виролайнен представят рапорт премьер-министрам и дадут обзор его основных результатов и рекомендаций по укреплению сотрудничества между Эстонией и Финляндией.