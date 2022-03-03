03.03.2022, 19:42
В Эстонию нанесет визит премьер-министр Финляндии
Foto: Andres Putting
В понедельник, 7 марта, в Эстонии будет находиться с визитом премьер-министр Финляндии Санна Марин. Премьер-министр Финляндии планирует встретиться с премьер-министром Каей Каллас и с председателем Рийгикогу Юри Ратасом.
В центре внимания визита премьер-министра Финляндии война России против Украины и ситуация с безопасностью.
Кроме того, будут обсуждаться двухсторонние отношения и только что составленный третий рапорт о будущем сотрудничестве между Эстонией и Финляндией. Авторы рапорта Яак Аавиксоо и Анне-Мари Виролайнен представят рапорт премьер-министрам и дадут обзор его основных результатов и рекомендаций по укреплению сотрудничества между Эстонией и Финляндией.