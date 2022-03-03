03.03.2022, 19:04
ФОТО | Столичный клуб отправит в Украину три автобуса скорой помощи
Foto: Mats Õun
Таллиннский клуб Vanalinna Rotary Klubi направил в воюющую Украину два из трех автобусов скорой помощи, которые куплены и укомплектованы медицинскими принадлежностями на собранные членами клуба деньги
Первый автобус уже добрался до польско-украинской границы, второй вышел из Таллинна вчера. Третий закупается сегодня в Финляндии.
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