ВИДЕО | Кая Каллас: Путин способен на сумасшествия, но опасности для Эстонии наша разведка не видит
Прибывающие в Эстонию украинские беженцы — в основном женщины дети и пожилые люди, сказала в интервью Delfi премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Польская погранохрана для выезжающих из Украины людей границу по существу открыла. Если раньше из-за бюрократии на украинско-польской границе возникали многодневные очереди, то теперь пропускают всех, в том числе и людей без документов. "Люди в самом деле бегут от войны, и поскольку пересечение границы было сложным, то Польша это решение приняла", — сказала Каллас.
Что означает это для Эстонии? По словам Каллас, сейчас на эстонско-латвийской границе дежурят сотрудники Департамента полиции и погранохраны, которые должны следить за тем, кто прибывает в Эстонию, регистрировать их и направлять туда, где им будет оказана помощь.
"Ситуация меняется каждый час. Люди приезжают в Европейский союз, и мы должны им помочь. Большинство из прибывших в Эстонию украинцев — женщины, дети и пожилые люди", — сказала глава правительства. На вопрос, где взять учителей для украинских детей, Каллас прямо сейчас ответить не смогла, но дала понять, что этим занимаются. "Поэтому мы собираем на границе информацию, чтобы знать, кто сюда приезжает".
Как сказала Каллас, нельзя проводить знак равенства между действиями Путина и русскими. "У нас большая русская община, очень многие из которой поддерживают в этой войне Украину и не понимают, почему Путин принял такое решение", — сказала Каллас, по словам которой, важно, чтобы видные представители русской общины успокоили бы людей. "Мы сами планируем провести заседания правительства в Ида-Вирумаа, чтобы больше пообщаться там с людьми, — отметила она. — Важно, чтобы мы держались вместе, не нагнеталась тревога и беспокойство".
Эстония не будет в одиночку принимать решение по визам для граждан России
Эстония не принимала решение о прекращении выдачи виз гражданам России, как это сделали Латвия, Литва и Чехия. "Мы посчитали, что такое решение могло бы быть принято на уровне Европы, чтобы всё было единообразно, потому мы говорим всё-таки о европейских визах и Шенгенском пограничном пространстве", — сказала Каллас. При этом она добавила: если такой шаг будет сделан, то важно сделать исключения, касающиеся членов семей, а также связанные с гуманитаными соображениями.
Европейский парламент одобрил недавно резолюцию, призывающую принять Украину в состав Европейского союза. Эстония поддержала присоединение Украины к ЕС. Поддерживают ли это другие страны-члены ЕС, Каллас сейчас сказать не может.
"Мы знаем, что в 2014 году у части стран-членов были большие проблемы с ратификацией договора об ассоциации, — сказала Каллас. — Конечно, сейчас ситуация изменилась, думаю, что обсудим это на неофициальной встрече на следующей неделе. Может быть позиции стран-членов будут другими, потому что и ситуация стала совсем другой".
Вчера общественность встревожила новость из российской прессы о том, что Россия проведет в Балтийском море учения ПВО. Министр обороны Калле Лаанет сразу же прокомментировал новость и назвал ее фейком. "Стрельб в Балтийском они проводить не будут", — сказал Лаанет и добавил, что это является частью российской информационной войны, цель которой — просто запугать.
"Россия посылает различные сигналы, чтобы запугать общественность Балтийских стран, — сказала по этому поводу Каллас. — Это запугивающие сигналы, их и надо так воспринимать, но с другой стороны, нельзя их недооценивать. Путин показал своими действиями, что он способен на сумасшествия, но наша разведка опасности для Эстонии сейчас не видит".
Премьер-министр сообщила, что Эстония проводит с союзниками по НАТО постоянные консультации. "В рамках прошедшего в прошлую пятницу саммита союзники сказали, что они нам в Эстонию еще направят: не только солдат, но и очень важную для обороны технику. Окончательные решения, как размещать войска, — за главнокомандующим войсками НАТО. Да, сейчас получены сигналы от различных союзников, что присутствие увеличится", — заверила Каллас.
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