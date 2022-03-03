ВИДЕО | Кая Каллас: Путин способен на сумасшествия, но опасности для Эстонии наша разведка не видит

Польская погранохрана для выезжающих из Украины людей границу по существу открыла. Если раньше из-за бюрократии на украинско-польской границе возникали многодневные очереди, то теперь пропускают всех, в том числе и людей без документов. "Люди в самом деле бегут от войны, и поскольку пересечение границы было сложным, то Польша это решение приняла", — сказала Каллас.

Что означает это для Эстонии? По словам Каллас, сейчас на эстонско-латвийской границе дежурят сотрудники Департамента полиции и погранохраны, которые должны следить за тем, кто прибывает в Эстонию, регистрировать их и направлять туда, где им будет оказана помощь.

"Ситуация меняется каждый час. Люди приезжают в Европейский союз, и мы должны им помочь. Большинство из прибывших в Эстонию украинцев — женщины, дети и пожилые люди", — сказала глава правительства. На вопрос, где взять учителей для украинских детей, Каллас прямо сейчас ответить не смогла, но дала понять, что этим занимаются. "Поэтому мы собираем на границе информацию, чтобы знать, кто сюда приезжает".

Как сказала Каллас, нельзя проводить знак равенства между действиями Путина и русскими. "У нас большая русская община, очень многие из которой поддерживают в этой войне Украину и не понимают, почему Путин принял такое решение", — сказала Каллас, по словам которой, важно, чтобы видные представители русской общины успокоили бы людей. "Мы сами планируем провести заседания правительства в Ида-Вирумаа, чтобы больше пообщаться там с людьми, — отметила она. — Важно, чтобы мы держались вместе, не нагнеталась тревога и беспокойство".

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