Февральский рост цен был самым быстрым за последние 25 лет. Что дальше?
Рост заработной платы в четвёртом квартале прошлого года был быстрым, но неравномерным, и отставал от роста цен. Swedbank ожидает, что средняя чистая заработная плата в этом году вырастет на 6%, но цены вырастут ещё больше. Старший экономист Swedbank Лийз Эльмик говорит, что февральский рост цен был самым быстрым за последние 25 лет.
Рост средней брутто-зарплаты в четвёртом квартале был довольно быстрым. Заработная плата выросла во всех секторах. Однако цены в четвёртом квартале по сравнению с прошлым годом выросли больше, чем зарплата. В четвёртом квартале средняя чистая заработная плата выросла на 6 процентов, а средний уровень цен — на 9 процентов по сравнению с прошлым годом. За два года средняя зарплата брутто выросла на одну десятую. Однако темпы роста заработной платы варьируются в широких пределах. В сфере ИТ и здравоохранения заработная плата за два года выросла на пятую часть, в то время как в сфере гостиничных услуг и питания она выросла всего на 3 процента.
Экономический рост в Эстонии в этом году замедлится
Война в Украине усугубляет проблемы, которые уже были характерны для экономики во второй половине прошлого года: быстрый рост цен и трудности с поставками. Повышение цен из-за войны, дефицит товаров, большая неопределённость и замедление роста на экспортных рынках Эстонии будут сказываться на всех эстонских производителях и потребителях. Однако отдельные предприятия, такие как некоторые транспортные, логистические, туристические и производственные компании, которые по-прежнему составляют небольшую долю эстонской экономики и занятости, пострадают от спада экономической активности на востоке сильнее. Война и санкции могут оказать и положительное влияние на некоторые компании или сектора. Например, расходы на оборону в Европе значительно возрастут.
Однако, поскольку в этом году в Эстонии ожидается продолжение экономического роста, а многие рабочие места ещё вакантны, мы ожидаем продолжения относительно быстрого роста заработной платы. Дефицит рабочей силы наиболее остро ощущается в строительстве. Дефицит рабочей силы в строительном секторе может ещё больше усугубиться, если украинцы отправятся на защиту своей родины, а притока новых людей не будет, поскольку выезд взрослых мужчин из Украины, по крайней мере на данный момент, запрещён. В то же время украинские женщины, переехавшие в Эстонию, могут восполнить нехватку рабочей силы в сфере услуг.
В этом году цены будут расти быстрее, чем зарплаты
Острая нехватка рабочей силы и повышение минимальной заработной платы будут поддерживать высокие темпы роста зарплаты в этом году. По оценкам Swedbank, средняя чистая заработная плата в этом году вырастет на 6%. В последние месяцы чистая заработная плата клиентов Swedbank выросла еще больше — на 8% по сравнению с прошлым годом. Однако покупательная способность наёмных работников в этом году снизится, поскольку рост цен опережает рост заработной платы. Последний раз покупательная способность снижалась в 2009–2010 годах, когда зарплаты упали сильнее, чем цены.
Война даёт о себе знать в кошельках эстонских потребителей. Предварительные данные показывают, что рост цен в феврале был самым быстрым за последние 25 лет, и есть опасения, что в марте он ускорится ещё больше. В последние дни резко выросли цены на многие сырьевые товары, включая газ, нефть, металлы и пшеницу, важными поставщиками которых были Россия, Беларусь и/или Украина.