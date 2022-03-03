Февральский рост цен был самым быстрым за последние 25 лет. Что дальше?

Рост средней брутто-зарплаты в четвёртом квартале был довольно быстрым. Заработная плата выросла во всех секторах. Однако цены в четвёртом квартале по сравнению с прошлым годом выросли больше, чем зарплата. В четвёртом квартале средняя чистая заработная плата выросла на 6 процентов, а средний уровень цен — на 9 процентов по сравнению с прошлым годом. За два года средняя зарплата брутто выросла на одну десятую. Однако темпы роста заработной платы варьируются в широких пределах. В сфере ИТ и здравоохранения заработная плата за два года выросла на пятую часть, в то время как в сфере гостиничных услуг и питания она выросла всего на 3 процента.

Экономический рост в Эстонии в этом году замедлится

Война в Украине усугубляет проблемы, которые уже были характерны для экономики во второй половине прошлого года: быстрый рост цен и трудности с поставками. Повышение цен из-за войны, дефицит товаров, большая неопределённость и замедление роста на экспортных рынках Эстонии будут сказываться на всех эстонских производителях и потребителях. Однако отдельные предприятия, такие как некоторые транспортные, логистические, туристические и производственные компании, которые по-прежнему составляют небольшую долю эстонской экономики и занятости, пострадают от спада экономической активности на востоке сильнее. Война и санкции могут оказать и положительное влияние на некоторые компании или сектора. Например, расходы на оборону в Европе значительно возрастут.