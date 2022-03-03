Находящихся в Украине граждан ЭР просят как можно быстрее вернуться на родину

На данный момент в Украине находится 61 гражданин ЭР, 23 из которых планируют там остаться. Несколько эстонских журналистов также находятся в Украине. 38 человек хотят покинуть страну. Многие из них уже едут поездом до западной границы Украины, и 4 человека сообщили, что поедут вечерним автобусом из Львова. Количество людей, пересекающих границу из Украины в соседние страны, увеличивается с каждым днем.

Министерство иностранных дел оперативно информирует людей о возможностях выезда по э-почте или телефону. "Мы просим всех граждан Эстонии, которые находятся в Украине и хотят уехать, уведомить об этом министерство иностранных дел и по возможности постоянно следить за своей электронной почтой и входящими звонками. Поскольку ситуация и возможности покинуть страну появляются и меняются очень быстро, мы не можем давать информацию заранее", — просят представители ведомства.

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, просят как можно скорее покинуть страну и вернуться в Эстонию. В связи с военными действиями России МИД рекомендует полностью избегать поездок в Украину. Если вы все же решили поехать в Украину, то возможности помощи министерства иностранных дел ограничены.

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, обязательно просият зарегистрировать свое пребывание на сайте министерства иностранных дел или по телефону +372 5301 9999.

"Пожалуйста, не ждите эвакуации, в данный момент гражданам Эстонии необходимо самостоятельно покинуть страну. Воздушное пространство закрыто, и необходимо использовать наземный транспорт с направлением на запад. Для пересечения границы советуем выбирать страны ЕС", — сообщает МИД.