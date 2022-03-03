Министр обороны Великобритании: передовая НАТО — в Эстонии, поэтому мы здесь

"Сейчас наша важнейшая задача — поддержать Украину как военной, так и гуманитарной помощью. Начиная с момента эскалации Европа предоставила Украине помощь на 200 млн евро. Сейчас мы можем сказать, что план Путина по быстрой смене власти провалился. То, какое сопротивление оказала Украина, стало для него очень неприятным сюрпризом”, — отметил Лаанет.

"Мы встречались три раза за три недели. Это показывает, насколько тесно наше сотрудничество. Боевая группа работает очень хорошо, показывая, что НАТО и Великобритания настроены противостоять растущей агрессии, организованной российским руководством. То, что происходит, невообразимо. Россия не только незаконно вторглась в Украину, но и бомбит и убивает тысячи мирных жителей в жилых районах", — сказал в свою очередь Уоллес.

”НАТО готов противостоять. Передовая НАТО — в Эстонии, в том числе и поэтому Великобритания здесь. Мы на передовой рядом со своими друзьями”, — заявил британский министр. Он отметил, что НАТО нужно предпринять дальнейшие шаги и прежде всего это касается усиления обороноспособности находящихся у границ России стран, в том числе Эстонии.