Эстонские компании предлагают бесплатные цифровые образовательные решения для украинских детей

По словам министра Лийны Керсна, важно поддержать семьи и детей, которые прибывают в Эстонию из Украины, спасаясь от войны. "Мы должны дать прибывшим сюда семьям время на адаптацию и поддержать их психическое здоровье. Тогда мы сможем постепенно интегрировать детей в систему образования и предложить им доступную и гибкую поддержку", — сказала она. "Я очень благодарна нашим компаниям, которые уже начали переводить свои цифровые среды обучения на украинский язык — это поможет нам быстрее поддержать украинских учащихся и преподавателей, которые приехали в Эстонию, а также тех, кто остался на своей родине", — сказала Лийна Керсна.

Edumus, образовательное решение, предлагающее школам дополнительные факультативы, начало предлагать свои услуги в Украине уже в прошлом году. "До начала войны около 20 преподавателей Edumus вели ряд факультативов в украинских школах. Чтобы помочь украинским учащимся и преподавателям, мы создаем "школу дистанционного обучения" для уехавших из Украины учеников и преподавателей. Для нас это самый быстрый способ вернуть учащихся в их повседневную учебную рутину, причем сделать это на их родном языке, с привычной для них программой", — говорит Мария Рахамяги, основатель Edumus.

На сегодняшний день 17 эстонских компаний, занимающихся образовательными технологиями, уже присоединились к инициативе Education Innovation Community и готовы бесплатно предоставить свои решения учащимся и преподавателям в Украине, а также тем, кто был вынужден оттуда уехать.

ELIIS, обучающая среда для детских садов, Edumus, решение для факультативов в школах, CoNurse, обучающая платформа для медицинских работников, Lingvist, среда для изучения языков, и Triumf Health, игра для психического здоровья, предлагают свои услуги в Украине и уже перевели свои решения на украинский язык. Multikey предлагает курсы эстонского языка и культуры для новых иммигрантов, помогая им лучше узнать эстонское культурное пространство.