Миллиардер Олег Дерипаска спрогнозировал ”жесточайший” кризис в России: берем кризис 1998 года и умножаем на три

”Железный занавес уже опустили. Кризис [ждет Россию] минимум года на три жесточайший. Умножайте кризис 1998 года минимум на три”, — сказал Дерипаска на Красноярском экономическом форуме (цитата по ”Интерфаксу”).

Миллиардер считает, что сейчас потребуется три недели для того, чтобы понять, как отреагирует на все санкции банковская система. Бизнесмен отметил, что очень важно поддержать население и снизить финансовый прессинг. Кроме того, нужно поддержать малый и средний бизнес, все это профинансировать, ”иначе залетим в минус 20% ВВП”.

”Первый шаг — это мир. Второй шаг — честно обсудить, где живем, как живем, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет, безусловно, важно поднять население. Я противник жесточайшего финансового прессинга, оно [население] ни в чем не виновато”, — добавил Дерипаска.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Ее цель — ”демилитаризация и денацификация Украины”, защита людей в Донбассе, которые ”подвергаются геноциду”. Верховная Рада Украины одобрила ввод в стране военного положения, объявлена всеобщая мобилизация. В Киеве введен комендантский час.

На Украине идут затяжные кровопролитные бои. Точных данных о количестве погибших и пострадавших нет. Минобороны РФ 2 марта впервые привело данные о потерях: 498 военнослужащих погибли, 1597 ранены. Украинские власти утверждают, что жертв в разы больше.

На антивоенных акциях по всей России задержаны более 7 тыс. человек. Страны Запада ввели против России жесткие санкции, российский фондовый рынок рухнул, доллар и евро торгуются на исторических максимумах.