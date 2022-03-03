ФОТО | Таллинн реконструирует фонтан и парковую зону пруда Ыйсмяэ

Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, пруд и окружающая его парковая зона являются символами Вяйке-Ыйсмяэ, важным местом для проведения досуга горожан и ценным примером ландшафтной архитектуры своего времени.

”В 2020 году мы отремонтировали пешеходную дорожку вокруг пруда и в этом году продолжим масштабные работы по реконструкции, чтобы сделать эту территорию еще более привлекательной, — сказал вице-мэр. — В ходе строительных работ пруд Ыйсмяэ будет углублен и очищен от ила, планируется расширить пешеходную дорожку по внутреннему кругу пруда и привести в порядок укрепление берега. Кроме того, вскоре горожане смогут насладиться красотой нового фонтана с программируемой декоративной подсветкой и различными режимами подачи воды. Все это улучшит качество городского пространства Вяйке-Ыйсмяэ и сделает район более безопасным”.

”На пологих склонах, окружающих пруд, будет высажена сахалинская вишня, планируется создать не требующие частого покоса газоны, которые будут засеяны цветущими растениями. Запланирована санитарная обрезка лип, высаженных по периметру внутреннего круга, а также кустарников, растущих в парковой зоне. Будет улучшен общий вид зеленых насаждений вблизи пруда, — добавил старейшина района Хааберсти Олег Сильянов. — На территории парковой зоны вокруг пруда Ыйсмяэ будет модернизировано освещение, а по тропам внешнего круга будет уложено покрытие из гранитной крошки. Помимо этого, планируется заменить амортизированный спортивный инвентарь, обновить скамейки и урны, а также установить стационарный туалетный модуль”.

В рамках работ по озеленению территории вокруг пруда Ыйсмяэ будет высажено 54 вишни, 16 кустарников барбариса, пять пихт одноцветных и три черемухи обыкновенных. Возле спортивной площадки появятся кустарники разной высоты, а разросшийся возле пруда живописный лилейник будет пересажен.