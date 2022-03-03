ФОТО | Таллинн реконструирует фонтан и парковую зону пруда Ыйсмяэ
В пятницу, 4 марта, в столичном районе Хааберсти начнется реконструкция Ыйсмяэского пруда и фонтана. В ходе работ будут проложены парковые дорожки, установлено освещение и обновлено озеленение парковой зоны вокруг пруда. Также заменят спортивный инвентарь и установят стационарные туалеты.
Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, пруд и окружающая его парковая зона являются символами Вяйке-Ыйсмяэ, важным местом для проведения досуга горожан и ценным примером ландшафтной архитектуры своего времени.
”В 2020 году мы отремонтировали пешеходную дорожку вокруг пруда и в этом году продолжим масштабные работы по реконструкции, чтобы сделать эту территорию еще более привлекательной, — сказал вице-мэр. — В ходе строительных работ пруд Ыйсмяэ будет углублен и очищен от ила, планируется расширить пешеходную дорожку по внутреннему кругу пруда и привести в порядок укрепление берега. Кроме того, вскоре горожане смогут насладиться красотой нового фонтана с программируемой декоративной подсветкой и различными режимами подачи воды. Все это улучшит качество городского пространства Вяйке-Ыйсмяэ и сделает район более безопасным”.
”На пологих склонах, окружающих пруд, будет высажена сахалинская вишня, планируется создать не требующие частого покоса газоны, которые будут засеяны цветущими растениями. Запланирована санитарная обрезка лип, высаженных по периметру внутреннего круга, а также кустарников, растущих в парковой зоне. Будет улучшен общий вид зеленых насаждений вблизи пруда, — добавил старейшина района Хааберсти Олег Сильянов. — На территории парковой зоны вокруг пруда Ыйсмяэ будет модернизировано освещение, а по тропам внешнего круга будет уложено покрытие из гранитной крошки. Помимо этого, планируется заменить амортизированный спортивный инвентарь, обновить скамейки и урны, а также установить стационарный туалетный модуль”.
В рамках работ по озеленению территории вокруг пруда Ыйсмяэ будет высажено 54 вишни, 16 кустарников барбариса, пять пихт одноцветных и три черемухи обыкновенных. Возле спортивной площадки появятся кустарники разной высоты, а разросшийся возле пруда живописный лилейник будет пересажен.
Работы по реконструкции пруда Ыйсмяэ и прилегающей территории будут выполнены по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Проектную документацию подготовило предприятие K-Projekt AS, строительные работы будет осуществлять фирма OÜ RTS Infraehitus. Договорная стоимость работ составляет 1 727 000 евро. Срок завершения работ — июль 2022 года.
Во время различных этапов работ по реконструкции парковая зона вокруг пруда Ыйсмяэ будет частично или полностью закрыта для пешеходов. Горожан просят соблюдать временную организацию движения.