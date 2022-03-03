ГРАФИКИ | В прошлом году средняя зарплата в Эстонии выросла до 1548 евро

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, средняя месячная брутто-зарплата по-прежнему была наиболее высокой в сфере информации и связи (2804 евро), финансовой и страховой деятельности (2568 евро) и в энергетике (2128 евро). ”Наиболее низкой зарплата была в сфере в сфере операций с недвижимостью (1132 евро) и в сфере услуг по проживанию и питанию (916 евро)”, — сказал Таркиайнен.

Более всего зарплата выросла в сфере здравоохранения и социальных услуг (на 13,1%), а также в торговле (на 10,7%). Наиболее медленный рост наблюдался в сфере образования (2,5%) и в энергетике (на 0,5%).

Самой высокой месячная брутто-зарплата по-прежнему была в Харьюском уезде (1694 евро) и Тартуском уезде (1550 евро), а самой низкой — в Выруском уезде (1192 евро) и Хийуском уезде (1192 евро). Более всего выросли зарплаты в Ляэнеском уезде (на 13,2%) и Хийуском уезде (на 12,3%), однако понизились в Пыльваском уезде (на 1,8%).

В четвертом квартале прошлого года средняя месячная брутто-зарплата составила 1625 евро, что на 7,3% больше, чем в это же время 2020 года.