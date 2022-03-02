Новости Эстонии
03.03.2022, 00:13

Глава МИД Эстонии призвала исключить Россию из Совета по правам человека ООН

 
"Igal poliitikul on loomulikult õigus oma arvamusele," arutles välisminister.
"Igal poliitikul on loomulikult õigus oma arvamusele," arutles välisminister.
Foto: Andres Putting

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мариа Лийметс накануне внеочередного заседания Совета ООН по правам человека по ситуации в Украине призвала исключить Россию из состава совета.

”Сегодня я призвала исключить Россию из Совета по правам человека, потому что российские власти серьезно нарушили как международное гуманитарное право, так и права человека, в том числе первое фундаментальное право — право на жизнь. Все виновные в совершении российскими властями преступлений против человечности должны быть немедленно привлечены к ответственности и предстать перед Международным судом по правам человека.

Война России в Украине привела к гуманитарной катастрофе. На сегодняшнем заседании я потребовала, чтобы Россия предоставила доступ к гуманитарной помощи в зоне боевых действий, чтобы мы могли немедленно помочь страдающим людям, которым не хватает еды, питья и лекарств”, - сказала в среду Лийметс.

В четверг состоится внеочередное заседание Совета ООН по правам человека по ситуации в Украине.

Полностью с выступлением министра иностранных дел можно ознакомиться на сайте МИД ЭР.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии