Новости Эстонии
02.03.2022, 23:18

Швеция: четыре самолета ВВС России нарушили воздушное пространство страны

 
Су-27
Су-27
ФОТО: Pixabay

Два российских Су-27 и два Су-24 нарушили воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд, говорится в заявлении на сайте Вооруженных сил Швеции.

Шведские истребители Jas 39 Gripen были подняты по тревоге и задокументировали инцидент, сделав фотографии. Нарушение было недолгим, пишет "Европейская правда".

"Это показывает, что наша готовность хорошая. Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции. Мы полностью контролируем ситуацию. В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России", — заявил главнокомандующий ВВС Швеции Карл-Йохан Эдстрём.

RusDelfi
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