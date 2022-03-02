Швеция: четыре самолета ВВС России нарушили воздушное пространство страны

"Это показывает, что наша готовность хорошая. Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции. Мы полностью контролируем ситуацию. В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России", — заявил главнокомандующий ВВС Швеции Карл-Йохан Эдстрём.