Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 марта посетит Эстонию

Госсекретарь США Энтони Блинкен в период с 3 по 8 марта отправится в турне по Европе. Он посетит в Бельгию, Польшу, Молдову, Латвию, Литву и Эстонию.

В Эстонию Энтони Блинкен должен приехать 8 марта и встретится с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас и министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, говорится в распространенном 2 марта заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Во время визитов в страны Балтии Блинкен обсудит совместные усилия по поддержке Украины, укреплению сдерживания и обороны НАТО, продвижению демократии и прав человека, а также углублению экономического и энергетического сотрудничества с балтийскими союзниками", — отмечается в заявлении Госдепа.

"Эта поездка является продолжением обширных консультаций и координации с нашими союзниками по НАТО и европейскими партнерами по поводу продолжающейся войны России против Украины, которая была заранее продуманной, неспровоцированной и необоснованной", — подчеркивается в сообщении.

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