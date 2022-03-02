Страны Балтии могут закрыть свои порты для российских судов

Правительство Литвы планировало отказать в доступе в свои порты судам, которые ходят под российским флагом либо иным образом связаны с Россией, ее гражданами или предприятиями, сообщило агентство Reuters.

Позже правительство Литвы заявило, что откладывает принятие решения, поскольку тот же вопрос обсуждается на уровне Евросоюза.

"Если будут серьезные обсуждения на уровне общего запрета Евросоюза, мы сделаем предложение о введении совместного с нашими балтийскими соседями запрета. В принципе мы уже договорились об этом", — сказала в среду Шимоните.

Вчера министр экономики Эстонии Таави Аас сказал, что конкретных планов у ЕС по закрытию портов для судов под российским флагом на данный момент нет.

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