Новости Эстонии
01.03.2022, 18:15

Таави Аас: к судам, работающим под российским флагом, ограничений пока вводить не планируется

 
Айвар Пау, Forte.ee
Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tõi välja, et raudtee annaks inimestele enam valikuvõimalusi, kus töötada ning kuidas liigelda.
Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tõi välja, et raudtee annaks inimestele enam valikuvõimalusi, kus töötada ning kuidas liigelda.
Foto: Priit Simson

Эстония, как и другие страны Европы закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов, но в отношении гражданских судов планов закрывать территориальные воды на данный момент нет.

"По нашим данным, в пакете санкций ЕС нет мер в отношении судов под российским флагом. Эта мера не имела бы воздействия, потому что можно перевести российские суда в регистры третьих стран, чтобы избежать ограничений", - сказал изданию Forte министр экономики и коммуникаций Таави Аас.

По словам министра, более действенно было бы направлять санкции на перевозимый груз и собственников судов. "У каждой страны ЕС есть обязанность обеспечивать, чтобы запрещенные грузы не отправлялись с ее территории в Россию", - отметил Аас

"Если Эстония введет самостоятельно санкции, то это минимально повлияет на Россию, так как ее суда смогут по-прежнему использовать другие порты Балтийского моря", - отметил министр.

RusDelfi
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