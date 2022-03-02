ФОТО И ВИДЕО | Кто и зачем сейчас переходит границу между Эстонией и Россией? Репортаж RusDelfi из Нарвы

Трое молодых людей курят и тихонько переговариваются в пятидесяти метрах от границы с Россией. Ждут, когда подойдет их автобус. Едут до Таллинна. Только что познакомились. Один — из Белоруссии, остальные — россияне.

– У нас семьи там остались, поэтому точно фотографировать не нужно. И давайте без имён.

Парень из Белоруссии говорит, что даже за комментарий в фейсбуке у них дают от трех до семи лет.

– У нас сейчас еще хлеще будет, — добавляет молодой человек из России. — Знаменитого Урганта, который вел программу “Вечерний Ургант”, уволили просто за пост в инстаграме “нет войне”. Теперь планируют подписать указ, что за якобы фейки о войне будут давать от 15 до 20 лет. Закрывают все СМИ, которые не согласны с политикой президента. Здесь безопаснее.

– Вы активисты?

– У нас каждый второй активист. Но когда напрямую закрывают рот, особо не покричишь.

Двое из молодых ребят заранее открыли визы, на всякий случай. Третий работает в Нидерландах. У него виза моряка. Работодатель уже несколько раз за последние дни покупал ему билеты на самолет, но рейс отменяли. В итоге решили, что парень сам купит билеты, доберется по суше, а ему компенсируют стоимость. И вот, впереди у него Таллинн, потом Варшава, дальше Брюссель.

– Издевательство какое-то. Простые люди причем здесь? — возмущается он.

С Нидерландами понятно. Но почему в Эстонию из Белоруссии через Россию? Молодой человек отвечает, что так проще:

– На эстонском языке наши таможенники не могут прочитать документ, поэтому якобы у меня нет оснований выезжать, а у меня есть официальный договор с эстонской компанией. Поэтому из Минска я еду в Питер, а потому уже в Таллинн.

Дела житейские

На границу быстрым шагом идет молодая женщина с маленьким ребенком. За плечами — спортивный рюкзак. Познакомились: Надежда. Она спортсменка, едет на сборы. У нее российское гражданство и эстонский вид на жительство.

– Из-за меня одной сборы не переносят. Мы съездим, повидаем родственников и вернемся.

Любовь бежит в Ивангород за лекарствами: