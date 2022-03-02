ФОТО И ВИДЕО | Кто и зачем сейчас переходит границу между Эстонией и Россией? Репортаж RusDelfi из Нарвы
Трое молодых людей курят и тихонько переговариваются в пятидесяти метрах от границы с Россией. Ждут, когда подойдет их автобус. Едут до Таллинна. Только что познакомились. Один — из Белоруссии, остальные — россияне.
– У нас семьи там остались, поэтому точно фотографировать не нужно. И давайте без имён.
Парень из Белоруссии говорит, что даже за комментарий в фейсбуке у них дают от трех до семи лет.
– У нас сейчас еще хлеще будет, — добавляет молодой человек из России. — Знаменитого Урганта, который вел программу “Вечерний Ургант”, уволили просто за пост в инстаграме “нет войне”. Теперь планируют подписать указ, что за якобы фейки о войне будут давать от 15 до 20 лет. Закрывают все СМИ, которые не согласны с политикой президента. Здесь безопаснее.
– Вы активисты?
– У нас каждый второй активист. Но когда напрямую закрывают рот, особо не покричишь.
Двое из молодых ребят заранее открыли визы, на всякий случай. Третий работает в Нидерландах. У него виза моряка. Работодатель уже несколько раз за последние дни покупал ему билеты на самолет, но рейс отменяли. В итоге решили, что парень сам купит билеты, доберется по суше, а ему компенсируют стоимость. И вот, впереди у него Таллинн, потом Варшава, дальше Брюссель.
– Издевательство какое-то. Простые люди причем здесь? — возмущается он.
С Нидерландами понятно. Но почему в Эстонию из Белоруссии через Россию? Молодой человек отвечает, что так проще:
– На эстонском языке наши таможенники не могут прочитать документ, поэтому якобы у меня нет оснований выезжать, а у меня есть официальный договор с эстонской компанией. Поэтому из Минска я еду в Питер, а потому уже в Таллинн.
Дела житейские
На границу быстрым шагом идет молодая женщина с маленьким ребенком. За плечами — спортивный рюкзак. Познакомились: Надежда. Она спортсменка, едет на сборы. У нее российское гражданство и эстонский вид на жительство.
– Из-за меня одной сборы не переносят. Мы съездим, повидаем родственников и вернемся.
Любовь бежит в Ивангород за лекарствами:
– У меня муж болеет, доктора рекомендуют лекарства, которые мне надо в России покупать, таких здесь нет.
Алексей едет в Россию к маме на неделю. Уже месяц не был.
– У товарищей, кто там работает, спросил, говорят, на границе никаких препятствий нет.
Несколько человек отказываются общаться, кто-то бегом бежит на автобус. Кого-то встречают.
Мужчина с маленькой сумочкой для документов возвращается в Нарву. Говорит, что просто сходил посмотреть обстановку:
– Все в недоумении. Пока не ясно, что вообще происходит и что будет.
Небольшое затишье. Минут пять никого нет. Но вот с пограничного пункта выходит молодой человек, представляется Даниилом. Он живет в Эстонии, а в России ведет бизнес. Ездил подтверждать документы, заодно небольшие покупки сделал.
Следом выходит Елена. В России у нее живут дочь и внуки, а здесь она. Елена постоянно ходит туда-сюда. Это привычно для нее.
Женщина средних лет спокойно идет с небольшой сумкой-тележкой. Она врач из России. Купила в Эстонии недвижимость еще в 2013 году, хотела остаться, но с изучением языка возникли трудности. Поэтому живет и работает в России, а в Эстонию приезжает отдыхать. Сейчас жалеет, что не приложила больших усилий, стоило выучить эстонский. В конце разговора расплакалась — очень переживает за всех.
Следом бодро выходит Наталья, с советских времен она живет на два дома.
– Вот, сходила, цветы полила, посмотрела российские каналы, сейчас поехала обратно в Силламяэ.
Пожилая женщина тоже возвращается в Эстонию. Говорит, что ездила к друзьям, заодно купила конфет и печенье для внучек, да корвалол, “чтобы сердечко не ёкало от теперешних проблем”. Обычно ездит не часто, раз в два месяца.
Юный Артур идет из Ивангорода. Ходил за продуктами. Делает это часто. За ним выходит Ольга, говорит, приехала навестить родственников.
В это время на границу идет женщина с сыном, доедающим пирожок:
– Давно не были, решили сходить. Мы ненадолго по личным нуждам.
Двое мужчин тоже идут в Россию:
– Я мать навестить сходил. Живем в России, а она здесь. Давно не был, уж почти три года. Вот возвращаюсь домой.
Мужчина средних лет идет на границу, так как ждут рабочие дела в Москве. А вообще, он живет то в Швеции, то в России.
Эстония как вариант вернуться в Европу
В основном сегодня пересекают границу, по-прежнему, по житейским делам: навестить родственников, сделать покупки. Но кто-то приехал в Эстонию, чтобы через нее добираться дальше в страны Евросоюза. Иначе никак.
Катя с подругой вышли с погранпункта с несколькими чемоданами и сумками. Они из Словении. Говорят на русском языке уверенно, с легким акцентом.
– Приехали учиться в Санкт-Петербургский университет. Но Словения нам сказала, чтобы мы возвращались, потому что очень опасно. Это всем иностранным студентам, кого я знаю, сказали. Из Эстонии полетим в Словению.
Вслед за девушками вышла еще одна компания — тоже девичья. У всех по несколько чемоданов. Рассказывать свою историю отказались, просто сообщили, что они студентки, не из Эстонии, у них особая ситуация, торопятся. И прыгнули в такси.
Тут же еще появилась девушка, и тоже с багажом.
– Имя не буду говорить, я из России. Учусь за границей. Летела на учебу. Но самолет в воскресенье долетел до Германии, его развернули обратно. Всех пассажиров оставили в Пулково. У кого-то визы оказались просрочены из-за этого. Кому-то не дали обратно миграционные карты. Люди были просто оставлены, должны сами решать эти проблемы. У меня не было проблем, потому что родители в России. Я приехала домой, попила чай и подумала, что лучше: покупать за 2000 евро билет в Стамбул, чтобы через него в Европу, или другими путями добираться. Решила ехать через Эстонию. Я со своими знакомыми организовала канал в Telegram, пишем, как и где можно проехать, через какую границу. Потому что какие-то санкции ввела Европа, а какие-то — Россия. Информация быстро меняется. Где-то уже даже поездом не проедешь, только на автобусе. Теперь приходится следить за такой информацией.
За ней вышла Настя, улыбчивая девушка с милыми кудряшками, из Санкт-Петербурга. Она едет к бойфренду в Норвегию. Планировала полететь, но рейс отменили.
– Пересекаю границу пешком. Надо добраться до Таллинна, а завтра в пять утра у меня рейс до Норвегии. Вы не знаете, где здесь автовокзал?
Все время, что я общалась, недалеко от входа в погранпункт стоял мужчина. Весь багаж — небольшая сумка. Куртка расстёгнута, очки на цепочке. В основном он говорил по телефону. Подошла к нему. Оказалось, из Украины. Был в России. На вопрос, куда едет, ответил:
– В данной ситуации границы закрыты. Раньше выезжал через Белоруссию. А теперь могу только через Прибалтику и Польшу. В Риге у меня сын, пообщаюсь с ним, а дальше — в Украину. Там родился, туда и еду.
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