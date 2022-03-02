"Поздно пить Боржоми": популярная марка воды внезапно исчезла с эстонских прилавков. Причина — санкции

Жизнь магазинов розничной торговли сегодня нельзя назвать простой. Они должны были в короткие сроки убрать с прилавков или распродать товары из России и Беларуси. Соль, гречку, некоторые фирмы детских подгузников и еще сотню товаров. На полках магазинов зияет пустота и покупатели задались вопросом — неужели возникла нехватка соли, гречки или даже подгузников. К счастью, это не так. Работникам магазинов, однако, пришлось стать своего рода детективами, так как упаковщик и производитель вполне мог оказаться из "дружественной" страны, но само предприятие все же находилось в России. Бывали случаи, когда украинское сырье упаковывалось в Беларуси и товар пришлось из-за этого выбросить. Отчасти из-за этого страдает и Украина, однако у нее на данный момент куда более серьезные проблемы.

Представитель Rimi Катрин Батс в шутку говорит, что работникам их отдела закупок в будущем можно предложить работу очень широкого профиля именно ввиду того, что им пришлось выяснять действительного производителя многих товаров и действительных фирм-владельцев предприятий. Производство питьевой воды "Borjomi" также принадлежит материнской фирме из России.

"Полученные данные о "Borjomi" оказались верны и Rimi по этому поводу в ближайшее время примет решение. Ясно, что с предприятием, к которому будут применены санкции, мы сотрудничать не будем и закупки "Borjomi" уже приостановлены", — подтвердил Батс. На прилавках вода под брендом "Borjomi" все еще есть.

Руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Тийна Шапель подтверждает, что материнская компания всем известной грузинской минеральной воды "Borjomi" находится в России и попала под санкции.

"Поэтому Maxima уже с понедельника решила убрать из всех своих 83 магазинов воду "Borjomi". Последние магазины, убравшие со своих полок "Borjomi", сделали это во вторник вечером".