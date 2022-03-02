"Поздно пить Боржоми": популярная марка воды внезапно исчезла с эстонских прилавков. Причина — санкции
Если на первый взгляд может показаться, что один из хитов наших магазинов — вода ”Borjomi”, является чисто грузинским продуктом, то на самом деле, покупая ее, вы поддерживаете российскую ”Альфа-Групп”, которая недавно попала под санкции из-за путинской войны.
Жизнь магазинов розничной торговли сегодня нельзя назвать простой. Они должны были в короткие сроки убрать с прилавков или распродать товары из России и Беларуси. Соль, гречку, некоторые фирмы детских подгузников и еще сотню товаров. На полках магазинов зияет пустота и покупатели задались вопросом — неужели возникла нехватка соли, гречки или даже подгузников. К счастью, это не так. Работникам магазинов, однако, пришлось стать своего рода детективами, так как упаковщик и производитель вполне мог оказаться из "дружественной" страны, но само предприятие все же находилось в России. Бывали случаи, когда украинское сырье упаковывалось в Беларуси и товар пришлось из-за этого выбросить. Отчасти из-за этого страдает и Украина, однако у нее на данный момент куда более серьезные проблемы.
Представитель Rimi Катрин Батс в шутку говорит, что работникам их отдела закупок в будущем можно предложить работу очень широкого профиля именно ввиду того, что им пришлось выяснять действительного производителя многих товаров и действительных фирм-владельцев предприятий. Производство питьевой воды "Borjomi" также принадлежит материнской фирме из России.
"Полученные данные о "Borjomi" оказались верны и Rimi по этому поводу в ближайшее время примет решение. Ясно, что с предприятием, к которому будут применены санкции, мы сотрудничать не будем и закупки "Borjomi" уже приостановлены", — подтвердил Батс. На прилавках вода под брендом "Borjomi" все еще есть.
Руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Тийна Шапель подтверждает, что материнская компания всем известной грузинской минеральной воды "Borjomi" находится в России и попала под санкции.
"Поэтому Maxima уже с понедельника решила убрать из всех своих 83 магазинов воду "Borjomi". Последние магазины, убравшие со своих полок "Borjomi", сделали это во вторник вечером".
"Это займет некоторое время, потому что мы только что заказали большую партию. Вода должна была стать одним из уцененных товаров на днях распродажи, поэтому этого товара требовалось больше. Мы уже начали изымать воду с полок. Скоро данный товар на полках наших магазинов будет уже не найти", — подтвердил он. Новых заказов сделано, естественно, не будет.