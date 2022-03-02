Таллинн открыл Центр встречи беженцев в Пыхья-Таллинне: украинцам предоставят питание и психологическую помощь

”Cпасающиеся от войны в Украине люди должны чувствовать себя в Таллинне в безопасности, а также знать, что их здесь примут и окажут всестороннюю помощь. Мы готовы к тому, что перед нами будет стоять задача по оказанию услуг и поддержки на протяжении длительного времени, поэтому оперативно организовали Центр встречи в сотрудничестве городских учреждений Таллинна, Департамента социального страхования, Департамента полиции и погранохраны, а также Эстонского совета помощи беженцам”, — сказал мэр Михаил Кылварт.

В Центре встречи беженцев прибывших в Таллинн будут регистрировать, составлять перечень их первостепенных потребностей. Сотрудники Департамента полиции и погранохраны разъяснят правовые основания для пребывания в Эстонии и представят обзор возможностей трудоустройства. Также в центре будет проходить оформление личного кода, необходимого для получения различных государственных услуг и пособий. Беженцам будет найдено место размещения, в котором будет организовано питание, также позаботятся о том, чтобы отвезти людей к месту проживания.

Для бесплатного проезда в таллиннском общественном транспорте будет оформляться проездная карточка. Также при необходимости детям предоставят места в детских садах и школах. Прибывшим сделают экспресс-тест на коронавирус и окажут первичную медицинскую помощь. Департамент социального страхования предоставит услугу психологической помощи. Беженцев обеспечат гигиеническими принадлежностями и прочими необходимыми вещами, предложат горячие напитки и выдадут первичный продуктовый паек. Кроме того, будет предоставлена информация о возможностях получения социальной помощи в Таллинне. Для детей открыта игровая комната. На месте работают волонтеры Эстонского совета помощи беженцам.

”Искренне благодарю партнеров, добровольцев и предпринимателей, которые в столь короткий срок помогли открыть Центр встречи беженцев, полный перечень услуг, практические потребности и даже объем работы которого будут определены только в ходе работы. Все стороны были заинтересованы в том, чтобы найти возможные решения, и надеемся, что в результате мы сможем наилучшим образом оказать поддержку людям, для которых отъезд из родной страны стал настоящей трагедией”, — сказал Кылварт.