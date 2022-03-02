Более ста граждан Эстонии покинули Украину

На данный момент о своем пребывании в Украине министерству сообщили 66 граждан, из которых 22 человека пока планируют остаться в стране. Несколько эстонских журналистов также находятся в Украине. 44 человека хотят покинуть страну. Многие из них уже едут поездом к западной границе Украины. Количество людей, прибывающих из Украины в соседние страны через границу, с каждым днем растет.

Министерство иностранных дел оперативно информирует людей о возможностях выезда по э-почте или звонку. Министерство просит всех граждан Эстонии, которые находятся в Украине и хотят уехать, уведомить об этом Министерство иностранных дел и по возможности постоянно следить за своей электронной почтой и входящими номерами. Поскольку ситуация и возможности покинуть страну появляются и меняются очень быстро, министерство не может давать информацию заранее.

Сегодня отправляется последний автобус во Львов, который также заберет граждан Эстонии. Автобус туда организует Министерство иностранных дел Латвии с которыми МИД Эстонии сотрудничает. Сегодня автобус с нашими людьми прибудет в Ригу, где их будут ждать два автобуса из Эстонии, организованные их близкими. Расписание поездов можно посмотреть здесь.

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, просят как можно скорее покинуть страну и вернуться в Эстонию. В связи с военными действиями России МИД Эстонии рекомендует полностью избегать поездок в Украину. Если вы все же решили поехать в Украину, то возможности помощи Министерства иностранных дел ограничены.

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, обязательно просят зарегистрировать свое пребывание на сайте Министерства иностранных дел или по телефону +372 5301 9999. Пожалуйста, не ждите эвакуации, в данный момент гражданам Эстонии необходимо самостоятельно покинуть страну. Воздушное пространство закрыто, и необходимо использовать наземный транспорт с направлением на запад. Для пересечения границы советуют выбирать страны ЕС.