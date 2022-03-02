Центристская партия подтверждает недействительность протокола о сотрудничестве с "Единой Россией"

”Деятельность, изложенная в протоколе о сотрудничестве, заключенном между Центристской партией Эстонии и ”Единой Россией” почти два десятилетия назад, по существу не осуществлялась, и этот документ недействителен, — заявил председатель Совета уполномоченных Центристской партии Тынис Мёльдер. — В ситуации, когда путинский режим начал войну против независимой Украины и таким образом вошел в жесткое противоречие с нормами международного права, мы считаем необходимым однозначно и четко подтвердить прекращение действия протокола”.

Тынис Мёльдер подчеркнул, что мы должны оказывать всемерную помощь народу Украины: ”Для нас важно поддерживать народ Украины в защите их независимости и территориальной целостности. Народ Украины сильно пострадал от войны. Мы призываем всех внести свой вклад и помочь Украине и ее народу настолько, насколько это возможно", — сказал Мёльдер.

Центристская партия намерена продолжать активное общение с партиями и организациями со схожим мировоззрением. Центристская партия имеет действующие договоры о сотрудничестве с MTÜ Murtud Rukkilill и Центральным союзом профсоюзов Эстонии.

Заседание Совета уполномоченных Центристской партии пройдет электронно и начнется 5 марта в 11:00.