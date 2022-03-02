Эстонские производители жалуются: в открывающихся магазинах Lidl местных продуктов не будет

По словам руководителя Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, последние изменения на рынке розничной торговли указывают на вытеснение продуктов питания, произведенных в Эстонии, с полок магазинов крупных сетей, за исключением сетей местных магазинов.

”Сеть Lidl, которая в настоящее время открывает свои первые магазины в Эстонии, известна своей ценовой и закупочной политикой, что, к сожалению, означает, что на их прилавках местной пищевой промышленности оставляется символическое, если не последнее место. Скорее импортируется максимально дешевый товар с рынков с более высокими объемами производства и, как следствие, более низкими конечными ценами,” — сказала Потисепп.

”Эстонские производители, как крупные, так и мелкие, также столкнулись с тем, что новый игрок на рынке даже не захотел начинать переговоры об ассортименте, а значит, продукты и напитки, произведенные в Эстонии, в открывающихся завтра новых магазинах будет не найти, — прокомментировала Потисепп. — По предварительным данным, основную часть ассортимента Lidl составят товары, произведенные в Польше, Литве и Латвии, в том числе в Германии”.

”Беспокойство также вызывает и жесткая ценовая и закупочная политика других иностранных торговых сетей, что уже усложняет переговоры с эстонскими производителями и в результате чего многие продукты питания, произведенные в Эстонии, также исчезают с прилавков, — добавила Потисепп. — Приятным исключением здесь являются эстонские сети, которые одинаково понимают потребителей и производителей”.

По словам Потисепп, конкуренция на любом рынке всегда приветствуется, но преобладающее ценовое давление, когда во всех секторах царит кризис, влияет на конкурентоспособность отечественной продукции Эстонии и снижает доступность эстонских продуктов питания.