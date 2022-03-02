Полиция задержала незаконно находившихся в Эстонии граждан Узбекистана и Афганистана

В понедельник, 28 февраля, в ходе выборочной проверки в приграничном районе Пярнумаа патруль полиции обнаружил автомобиль с пятью гражданами Узбекистана, которые, по их словам, хотели приехать в Эстонию на работу.

„В ходе проверки выяснилось, что ни у одного из них не было законных оснований для пребывания и работы в Эстонии”, — сказал руководитель службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерс. Мужчинам было сделано предписание на выезд из Эстонии, и в их отношении был вынесен запрет на въезд в страны зоны Шенгена на три года.

Кроме того, на прошлой неделе полицейские обнаружили в Пярну четверых граждан Афганистана, которые незаконно находились в Эстонии. 23 февраля Центр тревоги получил сообщение, что в городе Пярну два иностранца просят полицию приехать на заправочную станцию, чтобы спросить помощи, как поехать в Германию.

„Прибывшие на место полицейские установили, что у этих мужчин не было при себе рейсовых документов, они не знали, в какой стране они находятся, и, по их словам, они хотят поехать в Германию”, — сказал Петерс. Полиция задержала их на 48 часов для выяснения обстоятельств и установления личности, после чего им предписали выезд из Эстонии и им также вынесен запрет на въезд в страны зоны Шенгена на три года.

По словам этих иностранцев, с ними вместе в Эстонию приехали еще двое человек, и полиция нашла их днем позже в Пярну. По словам Петерса, у них также не было рейсовых документов и справки о легальном въезде на территорию Шенгена. По словам этих мужчин, они хотели поехать дальше в Финляндию или Швецию.

„Личности этих двух мужчин мы сейчас устанавливаем, так как у них с собой были поддельные удостоверяющие личность документы. После того, как их личности будут установлены, мы определим наши дальнейшие действия”, — сказал Петерс.

Марго Петерс сказал, что уже в прошлом году в связи с миграционным давлением полиция чаще проверяет прибывающих в Эстонию иностранцев и транспортные средства. Также сейчас в приграничных регионах задействованы дополнительные патрули в связи событиями в Украине. „Мы обязательно сделаем все от себя зависящее, чтобы приезжающие сюда от войны люди получили от нас на границе необходимую помощь и советы, но мы следим за ситуацией и работаем для того, чтобы Эстонию нельзя было использовать транзитной страной или конечным назначением незаконной миграции”, — добавил Петерс.