Telia: правообладатель без предупреждения прекратил трансляцию русскоязычных телеканалов в Эстонии
По данным Telia, Nord Print без предварительного уведомления прекратил трансляцию своих телевизионных каналов для всех эстонских поставщиков телевизионных услуг.
Поэтому пользователям услуги Telia TV больше не будут доступны следующие телеканалы: НТВ Сериал, НТВ Стиль, НТВ Право, КиноМикс, Наше Новое Кино, Родное Кино, Индийское Кино, КиноКомедия, КиноСерия, КВН ТВ, М-1, Кухня ТВ, Бокс ТВ Плюс.
Ранее Telia сообщила, что решила прекратить сотрудничество с Nord Print OÜ с 25 апреля.
В то же время в последние дни ситуация существенно изменилась и из-за агрессии России в отношении Украины были введены определенные ограничения. Поэтому трансляция различных русскоязычных телеканалов была остановлена либо из-за показа запрещенного контента на основании предписания Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), либо из-за международных санкций.