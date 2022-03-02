Андрей Шумаков: лучше быть активным, чем радиоактивным
Главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков объясняет, почему в России еще долго не будет митинга против войны, как в субботу на площади Вабадузе.
В Украине война. Её начали российские войска на чужой территории. Война несправедливая, захватническая, начатая без всякого повода. Это аксиома для каждого цивилизованного человека во всем мире. И если вам будут говорить, что большинство россиян об этом не знает, то это не так.
Да, российское государство давно уже давно монополизировало не только ТВ, радио, но и интернет-медиа. Там, например, нельзя называть войну войной, а можно только спецоперацией. В сети даже появилась измененная обложка бессмертного романа Льва Толстого: ”Спецоперация и мир”. А после вчерашнего заявления Путина про готовность ядерных войск, там же появился мем-слоган, вынесенный в заголовок статьи. Так что россияне в курсе, соцсети работают, в лидерах мнений блогеры и рэперы, а шенгенские визы — до событий последних дней — никто не отменял. Активная часть россиян с удовольствием ездит не только в Турцию и Египет на пляжный отдых, но и в Европу. И тем не менее сотни тысяч человек по всему миру выходят на акции протеста против войны в Украине, но в России такие акции так и не приобрели настолько массовый характер. Мои коллеги из эстонской редакции недоумевают, почему.
Расскажу им. Да и вам тоже. Я очень удивлен и обрадован солидарностью, которую продемонстрировали жители Эстонии. Желто-синее море на площади Вабадузе впечатлило. Сколько там было народу? 30 тысяч? 40? Ни один из моих собеседников там не мог припомнить, чтобы главная площадь страны не могла вместить всех желающих. Может, когда Эстония восстанавливала независимость, может, тогда.
Увы, в сегодняшней России всё это кажется мечтой. Российский поэт Вадим Жук — совсем немолодой уже человек, отпраздновавший 75-летие — выложил в своем Facebook пост, в котором объяснил разницу между митингами в свободной Европе и современной России. ”Из Берлина, из Сиднея, из Нью-Йорка, из Гааги десятки бывших наших соотечественников советуют, настаивают, призывают живущих в России выходить на улицы. Они приводят примеры демонстраций в своих городах, — пишет он. — Многочисленных, по целям своим совпадающих c тем, что хочет правительство их стран. Не посылающее против демонстраций полки гвардии, не угрожающее им высокими сроками и сломанными жизнями. Они возмущаются сидящими по домам нами, трусами. Многие мои друзья и я выходим. Это в Москве и Петербурге. Когда акция имеет хоть какой-то массовый характер. Выходить с плакатом в одиночку — маленький подвиг. Требовать от кого-либо подвигов никто не вправе".
За пикет с плакатом с надписью ”Нет войне!” в стране, где 9 мая является сакральным праздником, вас гарантированно задержат. В лучшем случае оштрафуют, в худшем — запрут в камере на несколько дней. За массовую демонстрацию — если загребут, отправят в камеру гарантированно. Мой товарищ во время протестов против ареста Навального отсидел 10 суток в камере, где даже нар хватало не на всех, приходилось спать по двое — разумеется, без белья. Даже одиночные пикеты против войны стали правонарушением. Чуть раньше экстремизмом стала борьба с коррупцией. А просто требование честных выборов — уголовным преступлением. Главный оппозиционер страны отбывает свой срок в тюрьме. Его ближайшие соратники, из тех, кто не последовал тем же путем, разбрелись по Евросоюзу. Страшно.
И тем не менее, портал ОВД-инфо сообщает, что в так называемых спецприемниках Санкт-Петербурга вчера не осталось свободных мест, а счёт задержанных по всей России пошел на тысячи. Конечно, до желто-синего моря, как на площади Вабадузе России еще далеко. Но оно грозит новым Новочеркасском или Кровавым воскресеньем. В самом буквальном смысле слова.