Андрей Шумаков: лучше быть активным, чем радиоактивным

В Украине война. Её начали российские войска на чужой территории. Война несправедливая, захватническая, начатая без всякого повода. Это аксиома для каждого цивилизованного человека во всем мире. И если вам будут говорить, что большинство россиян об этом не знает, то это не так.

Да, российское государство давно уже давно монополизировало не только ТВ, радио, но и интернет-медиа. Там, например, нельзя называть войну войной, а можно только спецоперацией. В сети даже появилась измененная обложка бессмертного романа Льва Толстого: ”Спецоперация и мир”. А после вчерашнего заявления Путина про готовность ядерных войск, там же появился мем-слоган, вынесенный в заголовок статьи. Так что россияне в курсе, соцсети работают, в лидерах мнений блогеры и рэперы, а шенгенские визы — до событий последних дней — никто не отменял. Активная часть россиян с удовольствием ездит не только в Турцию и Египет на пляжный отдых, но и в Европу. И тем не менее сотни тысяч человек по всему миру выходят на акции протеста против войны в Украине, но в России такие акции так и не приобрели настолько массовый характер. Мои коллеги из эстонской редакции недоумевают, почему.

Расскажу им. Да и вам тоже. Я очень удивлен и обрадован солидарностью, которую продемонстрировали жители Эстонии. Желто-синее море на площади Вабадузе впечатлило. Сколько там было народу? 30 тысяч? 40? Ни один из моих собеседников там не мог припомнить, чтобы главная площадь страны не могла вместить всех желающих. Может, когда Эстония восстанавливала независимость, может, тогда.