Эстонская разведка: русские атакуют гражданские объекты, чтобы деморализовать украинцев

Как сообщил глава эстонской военной разведки Марго Гросберг, российские войска движутся с северо-востока в сторону Киева теми же темпами, что и прежде. Если тенденция продолжится, то за два дня они достигнут пригородов Киева. Таким образом, их цель — еще больше изолировать Киев и атаковать.

На вопрос о том, почему российские войска атакуют гражданские объекты, Гросберг ответил, что с целью деморализовать и сломить боевой дух украинцев. ”Чтобы подорвать мораль и желание обороняться”, — пояснил он.

”Мы отказались от того, чтобы гоняться за цифрами, поскольку на таком большом расстоянии этого сделать невозможно. Мы этим не занимаемся, это съело бы слишком много ресурсов и времени”, — сообщил Гросберг в ответ на вопрос о потерях сторон.

По поводу возможного присутствия белорусских военных Гросберг сказал, что ему об этом доподлинно неизвестно. ”Я не берусь подтвердить, что они точно там есть”. Он отметил, что, возможно, Лукашенко пока удается избегать вмешательства. ”В военном отношении России это, безусловно, необходимо. Либо их держат в качестве третьего эшелона, но существует опасность, что рано или поздно они пойдут в бой”, — сказал глава разведки.