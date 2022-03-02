ФОТО | Смотрите, как McDonald's на улице Виру преобразился за 350 000 евро!

Исполнительный директор сети ресторанов McDonald's в странах Балтии Владимир Яневский заверяет, что закрытие ресторана на реновацию не было обговорено с конкурентами — Hesburger и Burger King — и было давно запланировано. Как ранее писал Delfi, все три ресторана фаст-фуда на улице Виру закрылись на ремонт одновременно.

Кроме того Яневский сообщил, что вскоре в Таллинне откроется еще один совершенно новый ресторан McDonald's, хотя его точное местоположение он пока назвать не смог. Тем не менее Яневский уточнил, что компания нацелена на местности Юлемисте-Ласнамяэ, недалеко от важных дорожных узлов.

Открытый в 1996 году на улице Виру McDonald's был первым в Эстонии и всего лишь его третье обновление с момента открытия. Инвестиции в 350 000 евро помогли изменить дизайн ресторана, обновить его а также увеличить число посадочных мест на 10% — теперь McDonald's вмещает в себя 110 человек.

Смотрите на новый облик McDonald's!