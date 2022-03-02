TV3: Охранники в торговом центре используют камеры, чтобы рассматривать женщин

Издание отмечает, что коллеги-мужчины неподобающим образом ведут себя с коллегами-женщинами, а руководство это не волнует.

”Мне сказали, что я сама провоцирую, потому что я женщина. Это ненормально, и ни один мужчина не имеет права так со мной обращаться”, — пожаловалась Агнес.

По словам бывшей работницы фирмы Карол, охранники отпускали в отношении женщин непристойные комментарии и разглядывали женщин при помощи камер наблюдения, к которым имели доступ. Речь идет не только о коллегах, но и посетительницах торговых центров, в частности Rocca al Mare.

Для руководства торгового центра такие обвинения стали неожиданностью. ”Для торгового центра Rocca al Mare очень важно благополучие и безопасность как посетителей, так и персонала, поэтому это очень серьезные обвинения, для проверки которых мы проведем внутреннюю проверку”, — сообщили представители центра. Они отметили, что с фирмой Forus их связывают годы доверительного сотрудничества и раньше подобных проблем не наблюдалось. "Однако, если обвинения подтвердятся, нам придется рассмотреть возможность прекращения сотрудничества в будущем”, — прокомментировал руководитель центра Кристьян Маароос.